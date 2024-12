Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Барбадосская красавица Рианна попала в скандал. Пользователи соцсетей высмеяли ее пение в караоке-баре в Нью-Йорке.

Соответствующее видео было опубликовано в Instagram.

Рианну захейтили за вокал

Обладательницу "Грэмми" высмеяли в социальных сетях после того, как в сети начали распространяться видеозаписи ее выступления на караоке-вечеринке Girls Love Karaoke в Нью-Йорке.

Рианну, которая не выпускала альбомов с 2016 года, раскритиковали за вокал во время исполнения хитов "Needed Me" и "Sex With Me".

"Чей-то микрофон кровоточил", — написал один пользователь.

"Помогите, это ужасно".

"Я не знал, что спеть простую ноту так тяжело".

Многие поклонники защищали певицу от хейтеров.

"Ого, она веселится".

"Ее голос напоминает мне Уитни Хьюстон".

Еще несколько поклонников обвинили 36-летнюю Рианну в том, что она выступала в караоке вместо того, чтобы писать новую музыку.

Еще несколько поклонников обвинили 36-летнюю Рианну в том, что она выступала в караоке вместо того, чтобы писать новую музыку.