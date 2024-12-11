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Руслана оживила легенду Карпат в песне "Кам’яна Діва"

11 декабря 2024 20:05
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Руслана выпустила новую песню — видео
Украинская певица Руслана. Фото: менеджмент артистки
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Руслана приглашает слушателей ощутить мистические вибрации Карпат и погрузиться в увлекательный мир мелодии, объединяющей в себе современные музыкальные тенденции и глубокое культурное наследие. Звезда представила новую песню "Кам’яна Діва"

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Русланы.

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"Кам’яна Діва"

Основным источником вдохновения для новой песни стали мифические истории об "украинских Стоунхенджах" — загадочных каменных святилищах Карпат, происхождение которых доподлинно неизвестно.

Руслана лично изучила эти места. Они настолько вдохновили ее своей магической акустикой и неповторимой энергетикой, что на время она превратила их в студию звукозаписи.

Вокальные сэмплы в уникальной аутентичной технике "эгокання", положенные в основу песни, были записаны Русланой непосредственно в аутентичной среде посреди скал, а не в привычной студии, как это обычно происходит. Да и сама мелодия песни родилась в Даж-Божьей пещере. Все это наполняет песню природной энергией Карпат и придает мистичности.

Что же касается музыкально-инструментальной части, то интродукция песни, по словам артистки, создана в стиле рок-оперы.

Создавая мистическое настроение, интро плавно переходит в основную мелодию, заставляя слушателя подпевать простой вокальный мотив (пай-рам-пай-рам-папам).

Мелодия разворачивается с использованием уникальных гуцульских наигрышей в исполнении всемирно известного скрипача Василия Попадюка, а особый фортепианный мотив, выполненный Русланой в манере игры на цимбалах, добавляет композиции аутентичного звучания.

Отдельное место отведено определяющему музыкальному образу Карпат — трембите. Звук трембита уже наверняка стал "логотипным звуком" песен Русланы — это звук, по которому ее узнают в мире. Поэтому "Кам’яна Діва" не стала исключением. Однако в этой песне трембита получила совершенно новое звучание и звучит в нетипичной для нее тональности, что придает композиции еще большую уникальность.

Напомним, ранее звезда представила видеоклип на англоязычную композицию Iron Beat. А также исполнительница появилась на шоу "Маска" в Бельгии.

YouTube Карпаты Руслана Лыжичко клипы украинские звезды

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