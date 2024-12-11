Руслана випустила нову пісню — відео

Українська співачка Руслана. Фото: менеджмент артистки

Руслана запрошує слухачів відчути містичні вібрації Карпат і поринути у захопливий світ мелодії, що поєднує у собі сучасні музичні тенденції та глибоку культурну спадщину. Зірка презентувала нову пісню "Кам’яна Діва".

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Руслани.

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"Кам’яна Діва"

Основним джерелом натхнення для нової пісні стали міфічні історії про "українські Стоунхенджі" — загадкові кам'яні святилища Карпат, походження яких достеменно невідомо.

Руслана особисто досліджувала ці місця. Вони настільки надихнули її своєю магічною акустикою та неповторною енергетикою, що на якийсь час вона перетворила їх на студію звукозапису.

Вокальні семпли в унікальній автентичній техніці "егокання", що покладені в основу пісні, були записані Русланою безпосередньо в автентичному середовищі посеред скель, а не у звичній студії, як це зазвичай відбувається. Та й сама мелодія пісні народилася у Даж-Божій печері. Все це наповнює пісню природною енергією Карпат та додає містичності.



Що ж стосується музично-інструментальної частини, то інтродукція пісні, зі слів артистки, створена у стилі рок-опери.

Створюючи містичний настрій, інтро плавно переходить у основну мелодію, змушуючи слухача підспівувати простий вокальний мотив (пай-ра-па-пай-рам-папам).

Мелодія розгортається із використанням унікальних гуцульських награшів у виконанні всесвітньо відомого скрипаля Василя Попадюка, а особливий фортепіанний мотив, який Руслана виконала у манері гри на цимбалах, додає композиції автентичного звучання.

Окреме місце відведене визначальному музичному образу Карпат — трембіті. Звук трембіти вже напевно став "логотипним звуком" пісень Руслани — це звук, за яким її впізнають у світі. Тому "Кам’яна Діва" не стала винятком. Проте у цій пісні трембіта отримала абсолютно нове звучання і звучить у нетиповій для неї тональності, що надає композиції ще більшої унікальності.

Нагадаємо, раніше зірка презентувала відеокліп на англомовну композицію Iron Beat. А також виконавиця з'явилась на шоу "Маска" в Бельгії.