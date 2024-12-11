Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Руслана оживила легенду Карпат у пісні "Кам’яна Діва" arrow

Руслана оживила легенду Карпат у пісні "Кам’яна Діва"

11 грудня 2024 20:05
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Руслана випустила нову пісню — відео
Українська співачка Руслана. Фото: менеджмент артистки
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Руслана запрошує слухачів відчути містичні вібрації Карпат і поринути у захопливий світ мелодії, що поєднує у собі сучасні музичні тенденції та глибоку культурну спадщину. Зірка презентувала нову пісню "Кам’яна Діва".

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Руслани.

Читайте також:

"Кам’яна Діва"

Основним джерелом натхнення для нової пісні стали міфічні історії про "українські Стоунхенджі" — загадкові кам'яні святилища Карпат, походження яких достеменно невідомо.

Руслана особисто досліджувала ці місця. Вони настільки надихнули її своєю магічною акустикою та неповторною енергетикою, що на якийсь час вона перетворила їх на студію звукозапису.

Вокальні семпли в унікальній автентичній техніці "егокання", що покладені в основу пісні, були записані Русланою безпосередньо в автентичному середовищі посеред скель, а не у звичній студії, як це зазвичай відбувається. Та й сама мелодія пісні народилася у Даж-Божій печері. Все це наповнює пісню природною енергією Карпат та додає містичності.
 
Що ж стосується музично-інструментальної частини, то інтродукція пісні, зі слів артистки, створена у стилі рок-опери.

Створюючи містичний настрій, інтро плавно переходить у основну мелодію, змушуючи слухача підспівувати простий вокальний мотив (пай-ра-па-пай-рам-папам).

Мелодія розгортається із використанням унікальних гуцульських награшів у виконанні всесвітньо відомого скрипаля Василя Попадюка, а особливий фортепіанний мотив, який Руслана виконала у манері гри на цимбалах, додає композиції автентичного звучання.

Окреме місце відведене визначальному музичному образу Карпат — трембіті. Звук трембіти вже напевно став "логотипним звуком" пісень Руслани — це звук, за яким її впізнають у світі. Тому "Кам’яна Діва" не стала винятком. Проте у цій пісні трембіта отримала абсолютно нове звучання і звучить у нетиповій для неї тональності, що надає композиції ще більшої унікальності.

Нагадаємо, раніше зірка презентувала відеокліп на англомовну композицію Iron Beat. А також виконавиця з'явилась на шоу "Маска" в Бельгії.

YouTube Карпати Руслана Лижичко кліпи українські зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК