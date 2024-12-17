Руслана потеряла ребенка 14 лет назад — видео

Певица Руслана. Фото: скриншот

Украинская певица Руслана мечтает родить ребенка. 51-летняя артистка прошла нелегкий путь к своей цели и поделилась тяжелой историей сорванной беременности.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

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Руслана потеряла ребенка 14 лет назад

Певица Руслана Лыжичко неоднократно пыталась забеременеть и естественным путем, и с помощью ЭКО. Она призналась, что первая ее попытка закончилась выкидышем.

"Это был очень короткий срок. Это был 2010 год. Это первый мой ЭКО протокол… У нас отличные врачи. Я не все их желания исполнила, не до конца все соблюдала. Все равно, истощалась. Я заигрывала с природой, а нельзя так было. Мне однажды так между глаз и зарядили: "Ты если бы очень хотела, ты бы забеременела. А, если ты не забеременела, значит, ты не так хотела", — с грустью в глазах рассказала звезда.

Руслана потеряла ребенка на третьей неделе беременности. Она тяжело это переживала и еще в течение 14 лет не теряла надежду родить ребенка. Певица уверена, что еще имеет шанс стать мамою и они с мужем планируют воплотить мечту в реальность. Однако, детали держат в секрете.

Руслана и Слава Демин.

Напомним, почему тетя Русланы вынуждена оставаться в России. Также мы показывали эксклюзивные кадры нового шоу певицы.