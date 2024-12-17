Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Руслана приголомшила трагічною історією про зірвану вагітність arrow

Руслана приголомшила трагічною історією про зірвану вагітність

17 грудня 2024 09:00
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Руслана втратила дитину 14 років тому — відео
Співачка Руслана. Фото: скриншот
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Українська співачка Руслана мріє народити дитину. 51-річна артистка вже пройшла нелегкий шлях до своєї мети і поділилась важкою історією зірваної вагітності.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Читайте також:

Руслана втратила дитину 14 років тому

Співачка Руслана Лижичко неодноразово намагалась завагітніти — і природнім шляхом, і за допомогою ЕКО. Вона зізналась, що перша її спроба закінчилась викиднем.

"Це був дуже короткий термін. Це був 2010 рік. Перший мій ЕКО протокол… У нас чудові лікарі. Я не всі їхні бажання виконала, не до кінця всього дотримувалась. Все одно, виснажувалась. Я загравала з природою, а не можна так було. Мені одного разу так межи очі і зарядили: "Ти якби дуже хотіла, ти б завагітніла. А, якщо ти не завагітніла, значить ти не так хотіла", — з сумом в очах розповіла зірка.

Руслана втратила дитину на третьому тижні вагітності. Вона важко це переживала і ще протягом 14 років не втрачала надію народити дитину. Зараз артистка каже, що ще має можливість стати мамою. Водночас деталей не розголошує.

Руслана і Слава Дьомін
Руслана і Слава Дьомін. Фото: скриншот

Нагадаємо, чому тітка Руслани змушена залишатися в Росії. Також ми показували ексклюзивні кадри нового шоу співачки.

Руслана Лижичко вагітність українські зірки співачка викидень

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:55 У Києві чоловік порізав колегу уламком скла — що вирішив суд

09:53 Хто з одеситів сьогодні залишиться без світла — адреси

09:39 Війська РФ хотіли прорватись до позицій Третьої штурмової — відео

09:23 Розкішне життя у Дубаї — що приховує одеська суддя

09:21 Пільги для пенсіонерів у 2025 році — за що можна не платити

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

09:20 У США суд ухвалив рішення у справі Трампа за участю порнозірки

09:13 Пентагон заявив про загибель північнокорейських військ у Курську

09:06 В ЄС створять альтернативу Starlink до 2030 року — що відомо

08:56 ЗСУ відбили понад 200 атак — окупанти зазнали великих втрат

08:45 Деяким пенсіонерам відмовляють в субсидії — яка причина

09:55 У Києві чоловік порізав колегу уламком скла — що вирішив суд

09:53 Хто з одеситів сьогодні залишиться без світла — адреси

09:39 Війська РФ хотіли прорватись до позицій Третьої штурмової — відео

09:23 Розкішне життя у Дубаї — що приховує одеська суддя

09:21 Пільги для пенсіонерів у 2025 році — за що можна не платити

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

09:20 У США суд ухвалив рішення у справі Трампа за участю порнозірки

09:13 Пентагон заявив про загибель північнокорейських військ у Курську

09:06 В ЄС створять альтернативу Starlink до 2030 року — що відомо

08:56 ЗСУ відбили понад 200 атак — окупанти зазнали великих втрат

08:45 Деяким пенсіонерам відмовляють в субсидії — яка причина

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Text

08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:08 Бойові дельфіни на службі РФ — черговий фейк Росії чи правда

16 грудня 2024
Text

22:17 Нардеп назвав, що може затягнути війну в Україні

Text

21:00 Катували та закривали в клітках — Яцик про свавілля у 211 бригаді

Text

19:55 Яцик пояснила, чому в Україні не приживаються стандарти НАТО

Text

17:50 Кулеба ошелешив заявою про мирний план Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський у Брюсселі та територіальні втрати — ефір День.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

12:04 Нардеп повідомив, чи призначать генпрокурора в цьому році

Text

08:00 Трамп наказав Заходу ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2024
Text

18:39 Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям