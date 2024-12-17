Руслана втратила дитину 14 років тому — відео

Співачка Руслана. Фото: скриншот

Українська співачка Руслана мріє народити дитину. 51-річна артистка вже пройшла нелегкий шлях до своєї мети і поділилась важкою історією зірваної вагітності.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Руслана втратила дитину 14 років тому

Співачка Руслана Лижичко неодноразово намагалась завагітніти — і природнім шляхом, і за допомогою ЕКО. Вона зізналась, що перша її спроба закінчилась викиднем.

"Це був дуже короткий термін. Це був 2010 рік. Перший мій ЕКО протокол… У нас чудові лікарі. Я не всі їхні бажання виконала, не до кінця всього дотримувалась. Все одно, виснажувалась. Я загравала з природою, а не можна так було. Мені одного разу так межи очі і зарядили: "Ти якби дуже хотіла, ти б завагітніла. А, якщо ти не завагітніла, значить ти не так хотіла", — з сумом в очах розповіла зірка.

Руслана втратила дитину на третьому тижні вагітності. Вона важко це переживала і ще протягом 14 років не втрачала надію народити дитину. Зараз артистка каже, що ще має можливість стати мамою. Водночас деталей не розголошує.

Руслана і Слава Дьомін. Фото: скриншот

Нагадаємо, чому тітка Руслани змушена залишатися в Росії. Також ми показували ексклюзивні кадри нового шоу співачки.