Кто виновник неудачно увеличенных губ Русланы — видео

Певица Руслана. Фото: скриншот

Украинская певица Руслана никогда не делала пластических операций, но на одну манипуляцию все же решилась. Ее муж, что придумал, что она должна увеличить губы.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.

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Муж Русланы придумал увеличить ей губы

Певица Руслана рассказала, что у нее нет никаких комплексов. Однако, она увеличила губы. Процесс манипуляции транслировался в прямом эфире.

Это решение она приняла на фоне предложений своего мужа Александра Ксенофонтова. Позже очень сожалела об этом.

"Ой, Боже! Благодаря Саше и его идиотской идее. Зачем он захотел это сделать? Ему кто-то там наговорил, нашептал, что у меня одна губа меньше другой. Глупость такая. Я жалею страшно. Я нила тогда, стонала. То не моя губа была. Там немножко было, какие-то витамины укололи, но истерики у меня было на миллион денег", — рассказала Руслана.

Напомним, почему тетя Русланы вынуждена оставаться в России. Также мы показывали эксклюзивные кадры нового шоу певицы.