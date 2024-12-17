Кто виновник неудачно увеличенных губ Русланы — видео

Руслана рассекретила, кто хотел увеличить ее губы
Украинская певица Руслана никогда не делала пластических операций, но на одну манипуляцию все же решилась. Ее муж, что придумал, что она должна увеличить губы.
Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.
Муж Русланы придумал увеличить ей губы
Певица Руслана рассказала, что у нее нет никаких комплексов. Однако, она увеличила губы. Процесс манипуляции транслировался в прямом эфире.
Это решение она приняла на фоне предложений своего мужа Александра Ксенофонтова. Позже очень сожалела об этом.
"Ой, Боже! Благодаря Саше и его идиотской идее. Зачем он захотел это сделать? Ему кто-то там наговорил, нашептал, что у меня одна губа меньше другой. Глупость такая. Я жалею страшно. Я нила тогда, стонала. То не моя губа была. Там немножко было, какие-то витамины укололи, но истерики у меня было на миллион денег", — рассказала Руслана.
Напомним, почему тетя Русланы вынуждена оставаться в России. Также мы показывали эксклюзивные кадры нового шоу певицы.
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