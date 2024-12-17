Хто винен у невдалому збільшенні губ Руслани — відео

Співачка Руслана. Фото: скриншот

Українська співачка Руслана ніколи не робила пластичних операцій, але на одну маніпуляцію все-таки наважилась. Її чоловік вирішив, що вона має збільшити губи.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Співачка Руслана розповіла, що немає ніяких комплексів. Водночас одного разу вона збільшила губи. Процес маніпуляції транслювали у прямому етері.

Це рішення вона ухвалила на фоні пропозицій свого чоловіка Олександра Ксенофонтова. Пізніше дуже жалкувала про це.

"Ой, Боже! Дякуючи Саші і його ідіотській ідеї. Нащо він захотів це зробити? Йому хтось там наговорив, нашептав, що в мене одна губа менша за іншу. Дурне таке сталося. Я шкодую страшно. Я нила тоді, стогнала. То не моя губа була. Там трошки було, якісь вітаміни вкололи, але істерики в мене було на мільйон грошей", — розповіла Руслана.

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