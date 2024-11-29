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Сандалии с носками и барсетка — Галкин показал себя в юности

29 ноября 2024 17:50
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Максим Галкин показал, как выглядел в молодости.
Российский юморист Максим Галкин. Фото: Instagram.com/maxgalkinru
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Российский юморист Максим Галкин поделился с поклонниками архивными кадрами. Артист показал себя на отдыхе в Греции и описал свой образ на фото.

Фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Максим Галкин в юности

В своих соцсетях Галкин, которого в России признали так называемым "иноагентом", поделился фото из отдыха в Греции в 1990-х годах. Артист позировал перед камерой возле одного из магазинов для туристов. Известный юморист иронически описал свой "стильный" образ в кадре.

"Лихие 90-е. Паренек на отдыхе. Греция. Безупречный вкус. Тяжелая кожаная барсетка изящно подчеркивает майку-алкоголичку выходного дня, фривольные драные шорты с ненавязчивой окраской игриво контрастируют с серьезными котлами на руке", — написал Галкин.

Галкин в молодые годы
Российский юморист Максим Галкин в юности. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Юморист также добавил, что в то время носил носки с сандалиями. Он также посмеялся над тем, что все вещи носил не в сумке, а в обычном полиэтиленовом пакете.

"В кадр не попали сандалии, одетые на темные дорогие носки, но покупательная способность модели подчеркивается престижным полиэтиленовым пакетом с модным принтом", — добавил Галкин.

Ранее мы писали о том, что Максим Галкин показался во время визита в Соединенные Штаты посетил Украинский музей в Нью-Йорке. А также певица Алла Пугачева поставила всех хейтеров на место.

Греция Максим Галкин молодость российские звезды соцсети

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