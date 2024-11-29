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Сандалі зі шкарпетками та барсетка — Галкін показав себе у юності

29 листопада 2024 17:50
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Максим Галкін показав, як виглядав у молодості — фото
Російський гуморист Максим Галкін. Фото: Instagram.com/maxgalkinru
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Російський гуморист Максим Галкін поділився із шанувальниками архівними кадрами. Артист показав себе на відпочинку у Греції та іронічно описав свій образ на фото.

Фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Максим Галкін у юності

У своїх соцмережах Галкін, якого в Росії визнали так званим "іноагентом", поділився фото із відпочинку з Греції у 1990-х роках. Артист позував перед камерою біля однієї з крамниці для туристів. Відомий гуморист іронічно описав свій "стильний" образ у кадрі.

"Лихі 90-ті. Хлопчина на відпочинку. Греція. Бездоганний смак. Важка шкіряна барсетка витончено підкреслює майку-алкоголічку вихідного дня, фривольні драні шорти з ненав'язливим забарвленням грайливо контрастують із серйозними котлами на руці", — написав Галкін.

Галкін у молоді роки
Російський гуморист Максим Галкін у юності. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Гуморист також додав, що в той час носив шкарпетки з сандалями. Він також посміявся із того, що всі речі носив не в сумці, а у звичайному поліетиленовому пакеті.

"У кадр не потрапили сандалі, вдягнені на темні дорогі шкарпетки, але купівельна спроможність моделі підкреслюється престижним поліетиленовим пакетом з модним принтом", — додав Галкін.

Раніше ми писали про те, що Максим Галкін показався під час візиту до Сполучених Штатів відвідав Український музей в Нью-Йорку. А також співачка Алла Пугачова поставила усіх хейтерів на місце.

Греція Максим Галкін молодість російські зірки соцмережі

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