Санта Димопулос отгуляла день рождения в Монако

Санта Димопулос: instagram.com/santadimopulos/

Экс-участница группы "ВИАГра" Санта Димопулос отпраздновала 36-й день рождения в Монако. Среди гостей было немало украинских селебритиз.

Фото с вечеринки Санта застигла на своей странице в социальной сети Instagram.

Читайте также:

Люксовое платье и звездные гости

Среди гостей на праздновании дня рождения певицы были: обладательница титула "Мисс Украина Вселенная"-2015 модель Анна Андрес, Анна Вергельская, блогер Евгения Гордиенко, блогер Анастасия Масюткина, Ольга Глостер и другие.

Так интересно наблюдать какие желания мы имели год, пять, десять лет назад и как жизнь учит нас.

Этот год дал четкое разграничение главного от второстепенного и неважного. Горжусь быть украинкой», — подписала фото Санта Димопулос.

Санта Димопуслос с Анной Вергельской. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Санта Димопулос с Анной Андрес. Фото: instagram.com/santadimopulos/

Санта Димопулос с Евгением Гордиенко. Фото: instagram.com/santadimopulos/ 1/4 _ 4





Для вечеринки Санта Димопулос выбрала шелковое платье от люксового бренда Yves Saint Laurent.

Напомним, Санта Димопулос порадовала поклонников редкой семейной фотографией, на которой позировала с двумя детьми и мужем-бизнесменом Игорем Кучеренко.

Ранее Димопулос показала взрослого сына от Андрея Джеджулы. Звезда родила мальчика в 2008 году, но несколько лет разошлась с его звездным отцом.