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Санта Димопулос отгуляла день рождения в Монако

22 мая 2023 13:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Санта Димопулос отгуляла день рождения в Монако
Санта Димопулос: instagram.com/santadimopulos/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Экс-участница группы "ВИАГра" Санта Димопулос отпраздновала 36-й день рождения в Монако. Среди гостей было немало украинских селебритиз.

Фото с вечеринки Санта застигла на своей странице в социальной сети Instagram.

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Среди гостей на праздновании дня рождения певицы были: обладательница титула "Мисс Украина Вселенная"-2015 модель Анна Андрес, Анна Вергельская, блогер Евгения Гордиенко, блогер Анастасия Масюткина, Ольга Глостер и другие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Так интересно наблюдать какие желания мы имели год, пять, десять лет назад и как жизнь учит нас.
Этот год дал четкое разграничение главного от второстепенного и неважного. Горжусь быть украинкой», — подписала фото Санта Димопулос.

  • Санта Димопуслос с Анной Вергельской. Фото: instagram.com/santadimopulos/
  • Санта Димопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
  • Санта Димопулос с Анной Андрес. Фото: instagram.com/santadimopulos/
  • Санта Димопулос с Евгением Гордиенко. Фото: instagram.com/santadimopulos/
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Для вечеринки Санта Димопулос выбрала шелковое платье от люксового бренда Yves Saint Laurent.

Напомним, Санта Димопулос порадовала поклонников редкой семейной фотографией, на которой позировала с двумя детьми и мужем-бизнесменом Игорем Кучеренко.

Ранее Димопулос показала взрослого сына от Андрея Джеджулы. Звезда родила мальчика в 2008 году, но несколько лет разошлась с его звездным отцом.

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