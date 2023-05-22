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Санта Дімопулос відгуляла день народження у Монако

22 травня 2023 13:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Санта Дімопулос відгуляла день народження у Монако
Санта Дімопулос: instagram.com/santadimopulos/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ексучасниця гурту "ВІАГра" Санта Дімопулос відсвяткувала 36-й день народження у Монако. Серед гостей було чимало українських селебрітіз.

Фото з вечірки Санта запостила на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Серед гостей на святкуванні дня народження співачки були: володарка титулу "Міс Україна Всесвіт"-2015 Анна Андрес, Анна Вергельська, блогерка Євгенія Гордієнко, блогерка Анастасія Масюткіна, Ольга Глостер та інші.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Так цікаво спостерігати які бажання ми мали рік, пʼять, десять тому і як життя вчить нас.
Цей рік дав чітке розмежування головного від другорядного та неважливого. Пишаюся бути українкою", — підписала фото Санта Дімопулос.

  • Санта Дімопуслос з Ганною Вергельською. Фото: instagram.com/santadimopulos/
  • Санта Дімопулос. Фото: instagram.com/santadimopulos/
  • Санта Дімопулос з Анною Андрес. Фото: instagram.com/santadimopulos/
  • Санта Дімопулос з Євгеніжю Гордієнко. Фото: instagram.com/santadimopulos/
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Для вечірки Санта Дімопулос обрала шовокову сукню від люксового бренду Yves Saint Laurent.

Нагадаємо, Санта Дімопулос порадувала шанувальників рідкісною сімейною фотографією, на якій позувала з двома дітьми та чоловіком-бізнесменом Ігорем Кучеренком.

Раніше Дімопулос показала дорослого сина від Андрія Джеджули. Зірка народила хлопця у 2008 році, але закілька років розійшлася з його зірковим батьком. 

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