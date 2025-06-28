Верка Сердючка после языкового скандала перевела песню "Поезд Киев-Одесса" и обратилась к омбудсменам - видео

Сердючка перевела свой хит и обратилась к омбудсменам — видео
Верка Сердючка (Андрей Данилко) после языкового скандала перепела свой хит "Поезд Киев-Одесса" на украинском. Зрители в зале одобрительно отреагировали на обновленную версию песни.
Видео выступления Сердючки опубликовали пользователи TikTok.
Сердючка перевела песню
После языкового скандала вокруг русскоязычного репертуара Сердючка исполнила свой хит "Поезд Киев - Одесса" на украинском языке и прямо со сцены обратилась к омбудсменам.
"Для наших омбудсменов. Меня два дня так песочили, что забыли о войне Израиля с Ираном", — заявила артистка во время концерта.
@soloviov_concert_agency
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Ранее мы писали, что Андрей Данилко не получит штраф за нарушение языкового закона. Его не будут наказывать за выступление на русском языке, который признан языком агрессора.
В то же время в офисе Уполномоченного по защите государственного языка обиделись на песни Верки Сердючки на русском.
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