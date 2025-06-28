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Сердючка перевела свой хит и обратилась к омбудсменам — видео

28 июня 2025 07:58
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Верка Сердючка после языкового скандала перевела песню "Поезд Киев-Одесса" и обратилась к омбудсменам - видео
Верка Сердючка. Фото: instagram.com/v_serduchka
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Верка Сердючка (Андрей Данилко) после языкового скандала перепела свой хит "Поезд Киев-Одесса" на украинском. Зрители в зале одобрительно отреагировали на обновленную версию песни.

Видео выступления Сердючки опубликовали пользователи TikTok.

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Сердючка перевела песню

После языкового скандала вокруг русскоязычного репертуара Сердючка исполнила свой хит "Поезд Киев - Одесса" на украинском языке и прямо со сцены обратилась к омбудсменам.

"Для наших омбудсменов. Меня два дня так песочили, что забыли о войне Израиля с Ираном", — заявила артистка во время концерта.

Ранее мы писали, что Андрей Данилко не получит штраф за нарушение языкового закона. Его не будут наказывать за выступление на русском языке, который признан языком агрессора.

В то же время в офисе Уполномоченного по защите государственного языка обиделись на песни Верки Сердючки на русском.

русский язык Андрей Данилко украинский язык языковой скандал шоу-бизнес Верка Сердючка
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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:11 В одном из районов Киева ограничат движение транспорта — причины

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