Верка Сердючка после языкового скандала перевела песню "Поезд Киев-Одесса" и обратилась к омбудсменам - видео

Верка Сердючка. Фото: instagram.com/v_serduchka

Верка Сердючка (Андрей Данилко) после языкового скандала перепела свой хит "Поезд Киев-Одесса" на украинском. Зрители в зале одобрительно отреагировали на обновленную версию песни.

Видео выступления Сердючки опубликовали пользователи TikTok.

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После языкового скандала вокруг русскоязычного репертуара Сердючка исполнила свой хит "Поезд Киев - Одесса" на украинском языке и прямо со сцены обратилась к омбудсменам.

"Для наших омбудсменов. Меня два дня так песочили, что забыли о войне Израиля с Ираном", — заявила артистка во время концерта.

Ранее мы писали, что Андрей Данилко не получит штраф за нарушение языкового закона. Его не будут наказывать за выступление на русском языке, который признан языком агрессора.

В то же время в офисе Уполномоченного по защите государственного языка обиделись на песни Верки Сердючки на русском.