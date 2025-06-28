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Головна arrow Шоу-бізнес arrow Сердючка переклала свій хіт і звернулася до омбудсменів — відео arrow

Сердючка переклала свій хіт і звернулася до омбудсменів — відео

28 червня 2025 07:58
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Вєрка Сердючка після мовного скандалу переклала пісню "Поезд Киев-Одесса" і звернулась до омбудсменів — відео
Вєрка Сердючка. Фото: instagram.com/v_serduchka
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) після мовного скандалу переспівала свій хіт "Поезд Киев-Одесса" українською. Глядачі в залі схвально відреагували на оновлену версію пісні.

Відео виступу Сєрдючки опублікували користувачі TikTok.

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Сердючка переклала пісню

Після мовного скандалу навколо російськомовного репертуару Сердючка виконала свій хіт "Поїзд Київ — Одеса" українською мовою та прямо зі сцени звернулася до омбудсменів.

"Для наших омбудсменів. Мене два дні так пісочили, що забули про війну Ізраїля з Іраном", — заявила артистка під час концерту.

Раніше ми писали, що Андрій Данилко не отримає штраф за порушення мовного закону. Його не будуть карати за виступ російською мовою, що визнана мовою агресора. 

Водночас в офісі Уповноваженого із захисту державної мови образились на пісні Вєрки Сердючки російською.

російська мова Андрій Данилко українська мова мовний скандал шоу-бізнес Вєрка Сердючка
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08:32 Нардеп пояснив, яким має бути відновлення країни після війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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