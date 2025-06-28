Вєрка Сердючка після мовного скандалу переклала пісню "Поезд Киев-Одесса" і звернулась до омбудсменів — відео

Вєрка Сердючка. Фото: instagram.com/v_serduchka

Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) після мовного скандалу переспівала свій хіт "Поезд Киев-Одесса" українською. Глядачі в залі схвально відреагували на оновлену версію пісні.

Відео виступу Сєрдючки опублікували користувачі TikTok.

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Після мовного скандалу навколо російськомовного репертуару Сердючка виконала свій хіт "Поїзд Київ — Одеса" українською мовою та прямо зі сцени звернулася до омбудсменів.

"Для наших омбудсменів. Мене два дні так пісочили, що забули про війну Ізраїля з Іраном", — заявила артистка під час концерту.

Раніше ми писали, що Андрій Данилко не отримає штраф за порушення мовного закону. Його не будуть карати за виступ російською мовою, що визнана мовою агресора.

Водночас в офісі Уповноваженого із захисту державної мови образились на пісні Вєрки Сердючки російською.