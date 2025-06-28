Вєрка Сердючка після мовного скандалу переклала пісню "Поезд Киев-Одесса" і звернулась до омбудсменів — відео

Сердючка переклала свій хіт і звернулася до омбудсменів — відео
Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) після мовного скандалу переспівала свій хіт "Поезд Киев-Одесса" українською. Глядачі в залі схвально відреагували на оновлену версію пісні.
Відео виступу Сєрдючки опублікували користувачі TikTok.
Сердючка переклала пісню
Після мовного скандалу навколо російськомовного репертуару Сердючка виконала свій хіт "Поїзд Київ — Одеса" українською мовою та прямо зі сцени звернулася до омбудсменів.
"Для наших омбудсменів. Мене два дні так пісочили, що забули про війну Ізраїля з Іраном", — заявила артистка під час концерту.
@soloviov_concert_agency
@Verka Serduchka BAND @ANDRII SOLOVIOV MUSIC #одеса #ibiza #сердючка #концерт♬ оригинальный звук - SOLOVIOV_CONCERT_AGENCY
Раніше ми писали, що Андрій Данилко не отримає штраф за порушення мовного закону. Його не будуть карати за виступ російською мовою, що визнана мовою агресора.
Водночас в офісі Уповноваженого із захисту державної мови образились на пісні Вєрки Сердючки російською.
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