Сергей Бабкин отчитался, сколько и куда он задонатил за май

Певец Сергей Бабкин. Фото: Instagram/babkin_official

В последний день весны участник группы 5'nizza, певец Сергей Бабкин рассказал подписчикам, кому именно он благодарен. Также артист отчитался, сколько денег и кому именно он задонатил в мае.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Сергея.

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44-летний артист, живущий с семьей в Харькове и активно гастролирующий с благотворительными концертами, признался, что он благодарен Богу и ВСУ за то, что у него есть возможность выступать и помогать приближать победу. По словам Сергея, май оказался насыщенным и щедрым на концерты. Часть гонорара и в этом месяце он перевел ВСУ и волонтерам.

20 тысяч гривен — защитникам Украины, героям, 127-й Отдельной бригаде сил ТРО ВСУ

150 тысяч гривен — харьковским волонтерам Екатерине Лелюк и "Винтажное Бюро"

260 тысяч гривен — харьковским волонтерам "Культурный ШОК"

"Благодарю вас, лучших слушателей в мире, что приходите на благотворительные концерты и поддерживаете. Только вместе мы победим", — обратился к подписчикам Бабкин.

Уже в это воскресенье певец продолжит свой тур "Благотворительный квартирник" в Виннице. В Киеве артист выступит 12 июня.

Напомним, ранее мы писали, что защитница Азовстали "Пташка" объяснила, почему не слушала песню Бабкина, посвященную ей. Также мы рассказывали, что Сергей Бабкин показал новое патриотическое тату.