Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Сергій Бабкін прозвітував, скільки та куди він задонатив за травень arrow

Сергій Бабкін прозвітував, скільки та куди він задонатив за травень

31 травня 2023 19:10
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Сергій Бабкін прозвітував, скільки та куди він задонатив за травень
Співак Сергій Бабкін. Фото: Instagram/babkin_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В останній день весни учасник гурту 5'nizza, співак Сергій Бабкін розповів підписникам, кому саме він вдячний. Також артист прозвітував, скільки грошей та кому саме він задонатив в травні. 

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Сергія. 

Читайте також:

Донати від Бабкіна

44-річний артист, який живе з родиною в Харкові, і активно гастролює з благодійними концертами, зізнався, що він вдячний Богу та ЗСУ за те, що в нього є можливість виступати та допомагати наближати перемогу. За словами Сергія, травень виявився насиченим та щедрим на концерти. Частину гонорару і цього місяця він перевів ЗСУ та волонтерам.

  • 20 тисяч гривень — захисникам України, героям,127-й Окремій бригаді сил ТрО ЗСУ
  • 150 тисяч гривень — харківським волонтерам Катерині Лелюк та  "Вінтажне Бюро"
  • 260 тисяч гривень — харківським волонтерам "Культурний ШОК"

"Вдячний вам, найкращим слухачам у світі, що приходите на благодійні концерти та підтримуєте. Тільки разом ми переможемо", — звернувся до підписників Бабкін. 

Вже цієї неділі співак продовжить свій тур "Благодійний квартирник" у Вінниці. В Києві артист виступить 12 червня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що захисниця Азовсталі "Пташка" пояснила, чому не слухала пісню Бабкіна, присвячену їй. Також ми розповідали, що Сергій Бабкін показав нове патріотичне тату.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB