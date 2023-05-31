Сергій Бабкін прозвітував, скільки та куди він задонатив за травень

Співак Сергій Бабкін. Фото: Instagram/babkin_official

В останній день весни учасник гурту 5'nizza, співак Сергій Бабкін розповів підписникам, кому саме він вдячний. Також артист прозвітував, скільки грошей та кому саме він задонатив в травні.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Сергія.

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44-річний артист, який живе з родиною в Харкові, і активно гастролює з благодійними концертами, зізнався, що він вдячний Богу та ЗСУ за те, що в нього є можливість виступати та допомагати наближати перемогу. За словами Сергія, травень виявився насиченим та щедрим на концерти. Частину гонорару і цього місяця він перевів ЗСУ та волонтерам.

20 тисяч гривень — захисникам України, героям,127-й Окремій бригаді сил ТрО ЗСУ

150 тисяч гривень — харківським волонтерам Катерині Лелюк та "Вінтажне Бюро"

260 тисяч гривень — харківським волонтерам "Культурний ШОК"

"Вдячний вам, найкращим слухачам у світі, що приходите на благодійні концерти та підтримуєте. Тільки разом ми переможемо", — звернувся до підписників Бабкін.

Вже цієї неділі співак продовжить свій тур "Благодійний квартирник" у Вінниці. В Києві артист виступить 12 червня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що захисниця Азовсталі "Пташка" пояснила, чому не слухала пісню Бабкіна, присвячену їй. Також ми розповідали, що Сергій Бабкін показав нове патріотичне тату.