Сериал о затонувшем батискафе "Титан": кого из звезд хотят привлечь к съемкам

Один из батискафов компании OceanGate. Фото: Google

В прошлом месяце в Атлантическом океане затонул подводный батискаф "Титан" с пятью пассажирами на борту. Среди них были и известные миллиардеры, которые хотели своими глазами увидеть обломки лайнера "Титаник". Не прошел и месяц с момента крушения, как одна из известных стриминговых платформ уже начала разработку над сериалом о "Титане". Продюсеры хотят привлечь к проекту знаменитостей.

Об этом сообщает издание The Sun.

Читайте также:

Съемки о крушении

Стриминговый сервис рассматривает Джеймса Кэмерона, снявшего в конце 1990-х хит "Титаник", как режиссера будущего сериала. Оскароносная звезда 30 раз погружался к затонувшему лайнеру и имеет опыт и знания. В список желаемых актеров попали голливудская звезда Мэтт Дэймон и пакистанский артист Кумейл Нанджиани.

"Джеймс является первым претендентом на должность режиссера. Это тема близка к его сердцу. Он рассказал историю "Титаника" с таким сочувствием, что для него было бы естественным взяться за это дело. Проследить за действиями тех, кто был на борту "Титана" — масштабное мероприятие, на это нужно много времени, денег и ресурсов", — рассказал источник таблоида.

Сколько именно серий планируется в будущем проекте и какая стриминговая компания разрабатывает проект, не сообщается.

Джеймс Кэмерон на съемках "Аватар 2". Фото: Google

Актер Мэтт Дэймон. Фото: Reuters

О катастрофе в океане

Утром 18 июня подлодка компании OceanGate и пять ее пассажиров начали спускаться в "Титаник". Приблизительно через 45 минут после погружения батискаф потерял связь с кораблем-базой и не появился на поверхности. Поэтому в США началась многодневная поисково-спасательная операция.

Позже береговая охрана сообщила, что на обломках подводного батискафа "Титан" обнаружили останки людей. Они были найдены внутри подводной лодки.

Руководил "Титаном" исполнительный директор OceanGate Expeditions, Стоктон Раш. Кроме него, на борту находились еще четверо пассажиров: 58-летний британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, один из самых богатых жителей Пакистана Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также 77-летний, обладатель прав на обломки "Титаника", один из первых, кто погрузился в обломки лайнера, Поль-Анри Наржоле.

Обломки батискафа "Титан". Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что Джеймс Кэмерон высказался против стриминговых платформ. Также мы рассказывали, что режиссер "Титаника" продает дом, который приобрел после успеха фильма.