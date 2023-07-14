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Серіал про затонулий батискаф "Титан": кого з зірок хочуть залучити до зйомок

14 липня 2023 14:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Серіал про затонулий батискаф "Титан": кого з зірок хочуть залучити до зйомок
Один з батискафів компанії OceanGate. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого місяця в Атлантичному океані затонув підводний батискаф "Титан" з п’ятьма пасажирами на борту. Серед них були і відомі мільярдери, які хотіли на власні очі побачити уламки лайнера "Титанік". Не пройшов і місяць від моменту катастрофи, як одна з відомих стрімінгових платформ вже почала розробку над серіалом про "Титан". Продюсери хочуть залучити до проєкту знаменитостей. 

Про це повідомляє видання The Sun. 

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Зйомки про катастрофу

Стрімінговий сервіс розглядає Джеймса Кемерона, який наприкінці 1990-х зняв хіт "Титанік", як режисера майбутнього серіалу. Оскароносна зірка 30 разів занурювався до затонулого лайнера та має досвід і знання. До списку бажаних акторів для проєкту потрапили голлівудська зірка Метт Деймон та пакистанський артист Кумейл Нанджіані.

"Джеймс є першим претендентом на посаду режисера. Це тема близька до його серця. Він розповів історію "Титаніка" з таким співчуттям, що для нього було б природним взятися за цю справу. Простежити за діями тих, хто був на борту "Титану" — масштабний захід, на це потрібно багато часу, грошей та ресурсів", — розповіло джерело таблоїда.

Скільки саме серій планується в майбутньому проєкті та яка стрімінгова компанія розробляє проєкт — не повідомляється. 

Джеймс Кемерон на зйомках "Аватар 2". Фото: Google
Актор Метт Деймон. Фото: Reuters

Про катастрофу в океані

Вранці 18 червня підводний човен компанії OceanGate і п'ять його пасажирів почали спускатися до "Титаніка". Приблизно через 45 хвилин після занурення батискаф втратив звʼязок із кораблем-базою і не зʼявився на поверхні. Через це в США розпочалася багатоденна пошуково-рятувальна операція.

Пізніше берегова охорона повідомила, що на уламках підводного батискафа "Титан" знайшли останки людей. Вони були знайдені всередині підводного човна.

Керував "Титаном" виконавчий директор OceanGate Expeditions, Стоктон Раш. Крім нього, на борту було ще четверо пасажирів: 58-річний британський мільярдер і дослідник Хеміш Хардінг, один з найбагатших жителів Пакистану Шахзада Давуд і його 19-річний син Сулейман, а також 77-річний, власник прав на уламки "Титаніка", один із перших, хто поринув до уламків лайнера, Поль-Анрі Наржоле.

Уламки батискафа "Титан". Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джеймс Кемерон висловився проти стрімінгових платформ. Також ми розповідали, що режисер "Титаніка" продає будинок, який придбав після успіху фільму.

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