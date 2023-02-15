Шакира спела песню о расправе над Жераром Пике и его новой девушкой

Шакира опубликовала видео, в котором намекнула на "убийство" Жерара Пике и его новой девушки
Колумбийская певица Шакира сделала неоднозначную публикацию в соцсетях в День святого Валентина. Артистка снова решила кольнуть своего бывшего любимого, испанского футболиста Жерара Пике, ушедшего от нее к 23-летней студентке.
В своем Instagram Шакира опубликовала видео, на котором она моет шваброй пол и подпевает хиту SZA Kill Bill, повторяя слова "Я убью своего бывшего".
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"Я убью своего бывшего, хоть это и не самая лучшая идея, а потом и его девушку — как я до такого дошла? Возможно, я убью своего бывшего, хотя все еще люблю его, но лучше сесть в тюрьму, чем быть одной", — подпевала на кухне Шакира.
Текст песни вдохновлен фильмом "Убить Билла" режиссера Квентина Тарантино с актрисой Умой Турман в главной роли. В картине героиня решает убить своего бывшего любимого.
И хотя Шакира в конце видео усмехнулась, ее поклонники отреагировали на него неоднозначно. Некоторые предложили певице "прикрыть ее", однако многие посоветовали ей отпустить прошлые отношения и двигаться дальше.
Напомним, ранее мы писали, что Шакира установила куклу ведьмы напротив дома матери Жерара Пике.