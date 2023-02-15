Шакіра заспівала пісню про розправу над Жераром Піке та його новою дівчиною

Колумбійська співачка Шакіра зробила неоднозначну публікацію у соцмережах

Колумбійська співачка Шакіра зробила неоднозначну публікацію у соцмережах на День святого Валентина. Артистка знову вирішила кольнути свого колишнього коханого, іспанського футболіста Жерара Піке, який пішов від неї до 23-річної студентки.

У своєму Instagram Шакіра опублікувала відео, на якому вона миє шваброю підлогу та підспівує хіту SZA Kill Bill, повторюючи слова "Я вб'ю свого колишнього".

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"Я уб'ю свого колишнього, хоч це і не найкраща ідея, а потім і його дівчину — як я до такого дійшла? Можливо, я уб'ю свого колишнього, хоча все ще люблю його, але краще сісти у в'язницю, аніж бути одною", — підспівувала на кухні Шакіра.

Текст пісні натхненний фільмом "Вбити Білла" режисера Квентіна Тарантіно з акторкою Умою Турман в головній ролі. У стрічці героїня вирішує вбити свого колишнього коханого.

І хоч Шакіра в кінці відео усміхнулась, її шанувальники відреагували на нього неоднозначно. Деякі запропонували співачці "прикрити її", проте багато хто порадив їй відпустити минулі стосунки та рухатися далі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Шакіра встановила ляльку відьми навпроти будинку матері Жерара Піке.