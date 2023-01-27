Поклонники Бритни Спирс вызвали полицию в ее дом

Американская певица Бритни Спирс отреагировала на полицию у ее дома

Американская певица Бритни Спирс в очередной раз деактивировала свою страницу в социальной сети Instagram. Чем не на шутку испугала некоторых своих поклонников. Самые активные фанаты вызвали полицию в особняк Бритни Спирс в Калифорнии.

В своем Twitter певица отреагировала на проделку поклонников.

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Поскольку психологическое состояние Бритни Спирс уже давно вызывает обеспокоенность ее преданных поклонников, они набрали не только 911, но и местных властей. Когда стражи порядка приехали в дом певицы, они не обнаружили никаких признаков того, что Бритни Спирс в опасности.

Такая чрезмерная забота разозлила певицу. Она отреагировала в другой социальной сети, в которую не так часто делает публикации.

"Я очень люблю своих поклонников, но на этот раз все зашло слишком далеко, и в мою частную жизнь вторглись", — заявила Бритни в Twitter.

Спирс отметила, что сотрудники полиции, подойдя к ее воротам, поняли, что проблем нет и немедленно ушли. По ее словам, правоохранительные органы никогда не заходили в ее особняк.

Бритни Спирс добавила, что ей стало неприятно, когда этот инцидент попал в заголовки местных таблоидов. Певица назвала это издевательством. Так как, по ее мнению, пресса снова делает из нее жертву, как это было в нулевых.

"В этот период своей жизни я искренне надеюсь, что общественность и мои поклонники, о которых я так сильно забочусь, смогут уважать мою личную жизнь в будущем", — подытожила Бритни.

Напомним, ранее мы писали, что Бритни Спирс продает имение, в котором мечтала построить новую жизнь. Также мы рассказывали, что Бритни записала видео, на котором показала средний палец тем, кто обсуждал ее инцидент в одном из ресторанов в Лос-Анджелесе.