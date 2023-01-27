Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Шанувальники Брітні Спірс викликали поліцію до її будинку: співачка обурена arrow

Шанувальники Брітні Спірс викликали поліцію до її будинку: співачка обурена

27 січня 2023 14:22
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Шанувальники Брітні Спірс викликали поліцію до її будинку
Американська співачка Брітні Спірс відреагувала на поліцію біля її будинку
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська співачка Брітні Спірс в черговий раз деактивувала свою сторінку в соціальній мережі Instagram. Чим не на жарт налякала деяких своїх шанувальників. Найактивніші фанати викликали поліцію до маєтку Брітні Спірс у Каліфорнії. 

У своєму Twitter співачка відреагувала на витівку шанувальників. 

Читайте також:

Деталі 

Оскільки психологічний стан Брітні Спірс вже давно викликає занепокоєння її відданих шанувальників, вони набрали не тільки 911, але й місцеву владу. Коли правоохоронці приїхали до будинку співачки, вони не виявили жодних ознак того, що Брітні Спірс у небезпеці.

Така надмірна турбота розлютила співачку. Вона відреагувала в іншій соціальній мережі, в який не так часто робить публікації. 

"Я дуже люблю своїх шанувальників, але цього разу все зайшло надто далеко, і в моє приватне життя вторглися", — заявила Брітні.

Спірс зазначила, що співробітники поліції, підійшовши до її воріт, зрозуміли, що проблем немає і негайно пішли. За її словами, правоохоронні органи ніколи не заходили до її маєтку.

Брітні Спірс додала, що їй стало неприємно, коли цей інцидент потрапив до заголовків місцевих таблоїдів. Співачка назвала це знущанням. Бо, на її думку, преса знову робить з неї жертву, як це було в нульових.

"У цей період свого життя я щиро сподіваюся, що громадськість і мої шанувальники, про які я так сильно дбаю, зможуть поважати моє особисте життя в майбутньому", — підсумувала Брітні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Брітні Спірс продає маєток, в якому мріяла побудувати нове життя. Також ми розповідали, що Брітні записала відео, на якому показала середні палець тим, хто обговорював її інцидент в одному з ресторанів у Лос-Анджелесі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

14:47 Кріштіану Роналду одержимий Ліонелем Мессі: з'явилися докази

14:40 Подоляк відреагував на звинувачення Захарової у розширенні конфлікту: про що йдеться

14:34 Економічні санкції проти рф: Євросоюз вкотре пролонгував обмеження

14:24 Російські військові навряд чи досягли успіхів під Вугледаром, — британська розвідка

14:22 ДБР викрило масштабний наркотрафік у Київському СІЗО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:20 Готуємось до мокрого снігу: в Одесі оголосили штормове попередження

14:15 Саботаж зернового коридору: експорт через морпорти рекордно впав

14:10 Латвія допоможе українським військовим: деталі

13:56 Чергова невдача: у московському аеропорту розбився вертоліт Мі-8

13:55 На одеситів чекають ще довші відключення світла, — ДТЕК

Новина з відео

12:03 Дорофєєва презентувала емоційний кліп на пісню "Вотсап", яку написала з бойфрендом Кацуріним

Новина з відео

12:03 День скорботи: українські політики вшановують пам'ять жертв Голокосту

Новина з відео

10:49 Вакарчук у напівзруйнованому, але незламному Бахмуті записав відеозвернення до українців

Новина з відео

09:10 Загроза ракетних ударів та нових атак дуже висока, — Братчук

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 26 січня: Тельцям — романтика, Ракам — берегти нерви

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:46 Зеленський розповів, скільки країн уже приєдналися до "танкової коаліції"

Новина з відео

21:15 Комедія з Дженніфер Лопес, бойовик про пілота з Батлером та "Земля Бога": кінопрем'єри тижня

Новина з відео

15:45 Гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентував нову пісню "Повернись живим" та кліп на неї з героями України

Новина з відео

12:53 ​​​​​​​На Запоріжжя окупанти завезли білоруських військових, — мер Мелітополя

Новина з відео

12:12 Моряки-прикордонники показали, як проводять бойові навчання

08:00 Хто та скільки грошей дає Україні і чим Захід допоможе у 2023 році

20:41 Погляд з бомбосховища: що чекає на економіку України в 2023 році

Ексклюзив

18:45 Борці з режимом чи "консерви" ФСБ: чому росіяни просять політичного притулку в Європі

Ексклюзив

15:44 Росія вдарила по Україні десятками крилатих ракет: подробиці чергової масованої атаки

Ексклюзив

15:20 "Багато таємниць та таємних інтриг партнерів": астрологиня попередила про небезпеку для України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 Півострів путінської загибелі: як Україна почне звільняти Крим

20:00 Чому Німеччина так довго зволікала з відправкою "Леопардів", і як Заходу дійти згоди щодо поставок зброї

Ексклюзив

19:11 "Абрамс" для України: усі деталі про постачання американських танків Києву

Новина з відео

18:16 Рятувальники показали, як розбирають зруйновані багатоповерхівки на Північній Салтівці

Ексклюзив

18:15 Як німецькі "Леопарди" допоможуть ЗСУ у звільненні окупованих територій: пояснення експерта

Актуальне по темі

None 27 Січень 14:14

Кріштіану Роналду одержимий Ліонелем Мессі: з'явилися докази

None 27 Січень 14:39

Подоляк відреагував на звинувачення Захарової у розширенні конфлікту: про що йдеться

None 27 Січень 14:48

Економічні санкції проти рф: Євросоюз вкотре пролонгував обмеження

None 27 Січень 14:24

Російські військові навряд чи досягли успіхів під Вугледаром, — британська розвідка

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB