Шанувальники Брітні Спірс викликали поліцію до її будинку

Американська співачка Брітні Спірс відреагувала на поліцію біля її будинку

Американська співачка Брітні Спірс в черговий раз деактивувала свою сторінку в соціальній мережі Instagram. Чим не на жарт налякала деяких своїх шанувальників. Найактивніші фанати викликали поліцію до маєтку Брітні Спірс у Каліфорнії.

У своєму Twitter співачка відреагувала на витівку шанувальників.

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Оскільки психологічний стан Брітні Спірс вже давно викликає занепокоєння її відданих шанувальників, вони набрали не тільки 911, але й місцеву владу. Коли правоохоронці приїхали до будинку співачки, вони не виявили жодних ознак того, що Брітні Спірс у небезпеці.

Така надмірна турбота розлютила співачку. Вона відреагувала в іншій соціальній мережі, в який не так часто робить публікації.

"Я дуже люблю своїх шанувальників, але цього разу все зайшло надто далеко, і в моє приватне життя вторглися", — заявила Брітні.

Спірс зазначила, що співробітники поліції, підійшовши до її воріт, зрозуміли, що проблем немає і негайно пішли. За її словами, правоохоронні органи ніколи не заходили до її маєтку.

Брітні Спірс додала, що їй стало неприємно, коли цей інцидент потрапив до заголовків місцевих таблоїдів. Співачка назвала це знущанням. Бо, на її думку, преса знову робить з неї жертву, як це було в нульових.

"У цей період свого життя я щиро сподіваюся, що громадськість і мої шанувальники, про які я так сильно дбаю, зможуть поважати моє особисте життя в майбутньому", — підсумувала Брітні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Брітні Спірс продає маєток, в якому мріяла побудувати нове життя. Також ми розповідали, що Брітні записала відео, на якому показала середні палець тим, хто обговорював її інцидент в одному з ресторанів у Лос-Анджелесі.