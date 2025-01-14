Скандальное дело P. Diddy - известны новые подробности

Американский рэпер и музыкальный продюсер P. Diddy. Фото: instagram/pdiddypuffy

Дело скандального музыкального продюсера P. Diddy продолжает набирать обороты. На звезду подала жалобу еще одна предполагаемая жертва насилия.

Об этом сообщает Rolling Stone.

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В жалобе говорится о том, что рэпер накачал наркотиками и изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в 2000 году.

Предполагаемая жертва подала иск о сексуальном насилии против 55-летнего Комбса и двух неназванных ответчиков, которые, по ее словам, работали на опального рэпера.

Женщина утверждает, что подростковом возрасте после работы няней возвращалась домой, когда столкнулась с P.Diddy и его приятелями возле дома, где также жила одна из "известных" бывших подруг музыкального магната.

"P. Diddy завел с ней разговор, спросив, куда она идет так поздно ночью, и что ей опасно гулять одной", — говорится в документах.

Хотя 16-летняя девушка сказала рэперу, которому к тому времени было около 30 лет, что она живет "за углом" и с ней "все будет в порядке", он якобы настоял на том, чтобы подвезти ее домой.

"После долгих уговоров Комбса она согласилась и села в его машину... о чем истица будет жалеть всю жизнь", — добавляет вероятная жертва в заявлении.

Женщина вспоминала, что "испугалась, когда ее не отвезли домой, как обещали" и утверждает, что рэпер дал ей выпить, чтобы "успокоить", после чего она почувствовала себя "пьяной и неустойчивой".

Адвокаты Комбса решительно отрицают обвинения в его адрес.

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