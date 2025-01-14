Скандальна справа P. Diddy — відомі нові подробиці

Американський репер та музичний продюсер P. Diddy. Фото: instagram/pdiddypuffy

Справа скандального музичного продюсера P. Diddy продовжує набирати оберти. На зірку подала скаргу ще одна ймовірна жертва насилля.

Про це повідомляє Rolling Stone.

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У скарзі йдеться про те, що репер накачав наркотиками і зґвалтував неповнолітню дівчину в 2000 році.

Ймовірна жертва подала позов про сексуальне насильство проти 55-річного Комбса і двох неназваних відповідачів, які, за її словами, працювали на опального репера.

Жінка стверджує, що підлітковому віці після роботи нянею поверталась додому, коли зіткнулася з P. Diddy і його приятелями біля будинку, де також жила одна з "відомих" колишніх подруг музичного магната.

"P. Diddy завів з нею розмову, запитавши, куди вона йде так пізно вночі, і що їй небезпечно гуляти самій", — йдеться в документах.

Хоча 16-річна дівчина сказала реперу, якому на той час було близько 30 років, що вона живе "за рогом" і з нею "все буде гаразд", він нібито наполіг на тому, щоб підвезти її додому.

"Після довгих умовлянь Комбса вона погодилася і сіла в його машину... про що позивачка буде шкодувати все життя", — додає ймовірна жертва в заяві.

Жінка згадувала, що "злякалася, коли її не відвезли додому, як обіцяли" та стверджує, що репер "дав їй випити, щоб "заспокоїти", після чого вона відчула себе "п'яною і нестійкою".

Адвокати Комбса рішуче заперечують звинувачення на його адресу.

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