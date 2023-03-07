Шоу "Голос країни" объявило старт кастингов на 13-й сезон: кого ищут продюсеры

Шоу "Голос країни"

В конце ноября прошлого года на одной из центральных станций киевского метрополитена прошел грандиозный патриотический суперфинал музыкального проекта "Голос країни-12". По результатам голосования победительницей стала Мария Квитка из команды "Второго шанса". Авторы шоу анонсировали о старте приема заявок на тринадцатый сезон популярного вокального шоу.

Об этом говорится в Instagram проекте.

Подробности

По словам создателей, предстоящий сезон "Голосу країни" призван поддерживать украинский народ, который уже больше года несокрушимо борется за жизнь и свободу. Продюсеры ищут вокалистов от 16 лет, которые мечтают, чтобы их пение услышали миллионы.

Для этого нужно заполнить анкету на сайте в разделе "Голос країни" и скачать видеоролик или ссылку на видео своего пения.

Лучшие анкеты участников будут прослушаны музыкальными продюсерами, а вокалисты получат возможность выступить на главной музыкальной сцене страны и показать свое пение всему миру.

О нововведениях в 13-м сезоне и кто из знаменитостей сядет в тренерское кресло поклонники проекта, по словам создателей шоу, узнают вскоре.

Напомним, ранее мы писали, что скончалась участница шоу "Голос країни" из команды фронтмена группы "Океан Ельзи", Святослава Вакарчука. Также мы рассказывали, что рэпера Потапа довел до слез молодой священнослужитель Василий Палюх.