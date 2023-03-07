Шоу "Голос країни" оголосило старт кастингів на 13-й сезон: кого шукають продюсери
Наприкінці листопада минулого року на одній з центральних станцій київського метрополітену відбувся грандіозний патріотичний суперфінал музичного проєкту "Голос країни-12". За результатами голосування переможницею стала Марія Квітка з команди "Другого шансу". Творці шоу анонсували про старт прийому заявок на тринадцятий сезон популярного вокального шоу.
Про це йдеться в Instagram проєкту.
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Деталі
За словами творців, майбутній сезон "Голосу країни" покликаний підтримувати український народ, який вже понад рік незламно бореться за життя та свободу. Продюсери шукають вокалістів від 16 років, які мріють, аби їх спів почули мільйони.
Для цього потрібно заповнити анкету на сайті у розділі "Голос країни" та завантажити туди відеоролик або посилання на відео свого співу.
Найкращі анкети учасників будуть прослухані музичними продюсерами проєкту, а вокалісти отримають можливість виступити на головній музичній сцені країни та показати свій спів всьому світові.
Про нововведення у 13-му сезоні та хто зі знаменитостей сяде у тренерське крісло прихильники проєкту, за словами творців шоу, дізнаються незабаром.
Нагадаємо, раніше ми писали, що померла учасниця шоу "Голос країни" з команди фронтмена гурту "Океан Ельзи", Святослава Вакарчука. Також ми розповідали, що репера Потапа довів до сліз молодий священнослужитель Василь Палюх.