Стоимость одежды Джамалы — фото

Певица Джамала. Фото: Instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала рассказала популярному блогеру Николасу Карму, сколько стоит ее одежда. Звезда носит искусственный мех и любит головные уборы Руслана Багинского.

Соответствующее видео было опубликовано в Instagram.

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Исполнительница поддерживает украинский бизнес. Звезда вышла на прогулку по Львову в шубке карамельного цвета из эко меха за 23 тысячи гривен от украинского производителя. Джамала также надела черные джинсы от 12monkeys за 3000 гривен и свитер в тон за 1000 гривен.

Артистка дополнила свой образ обувью за 3100 гривен, кепи от известного дизайнера Руслана Багинского, которая стоила примерно 10 000 гривен и черной кожаной сумкой за примерно такую же стоимость.

Образ Джамалы. Фото: instagram.com/nicolas_karma_official/

Джамала вспомнила, как восемь лет назад на местной ратуше в центре Львова муж сделал ей предложение. Этот город для звезды стал особенным.

Ранее мы писали о том, что Джамала представила клип из альбома QIRIM, в котором показала себя в юности. Также певица Джамала призвала мир помочь Украине выиграть войну.