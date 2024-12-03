Вартість одягу Джамали — фото

Співачка Джамала. Фото: Instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала розповіла популярному блогеру Ніколасу Карма скільки коштує її одяг. Зірка носить штучне хутро та полюбляє головні убори від Руслана Багінського.

Відповідне відео було опубліковано в Instagram.

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Виконавиця підтримує український бізнес. Зірка вийшла на прогулянку Львовом у шубці карамельного кольору з екохутра за 23 тисячі гривень від українського виробника. Джамала також вдягла чорні джинси від 12monkeys за 3000 гривень та светр в тон за 1000 гривень.

Артистка доповнила свій образ взуттям за 3100 гривень, кепі від відомого дизайнера Руслана Багінського, яке коштувало приблизно 10 000 гривень та чорною шкіряною сумкою за приблизно таку ж саму вартість.

Образ Джамали. Фото: instagram.com/nicolas_karma_official/

Джамала пригадала, як вісім років тому на місцевій ратуші у центрі Львову чоловік зробив їй пропозицію. Це місто для зірки стало особливим.

Раніше ми писали про те, що Джамала презентувала кліп з альбому QIRIM, в якому показала себе в юності. А також співачка Джамала закликала світ допомогти Україні виграти війну.