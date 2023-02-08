Лию Ахеджакову уволили из московского театра из-за гражданской позиции

Актриса Лия Ахеджакова на сцене московского театра "Современник"

В стране-террористе несоблюдение кровавой политики кремля приравнивается едва ли не к измене. Особенно это касается тех россиян, которые не поддерживают так называемую спецоперацию в Украине и выражают поддержку нашей стране. Одной из них еще с 2014 года является актриса Лия Ахеджакова.

Звезду кино и театра внесли в негласный "черный список" и уволили с ее основного места работы, сообщают росСМИ.

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Руководство московского театра "Современник" решило убрать из репертуара спектакль "Игра в джин", в котором 84-летняя актриса играла одну из главных ролей.

Родившаяся в городе Днепр Ахеджакова рассказала, что ей позвонил директор театра Юрий Кравец и сообщил: он вынужден снять спектакль из-за "гневных писем" в его адрес.

"Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию каких-то разгневанных людей, пишущих ему письма. Департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя", — заявила Ахеджакова.

Секретарь директора "Современника" подтвердила, что 13 февраля спектакль "Игра в джин" отменен и его больше "никогда" нельзя будет увидеть. На сайте театра сообщается, что показы спектакля "Игра в джин" 13 и 28 февраля, а также 29 марта не состоятся.

Лия Ахеджакова отметила, что не получала предложения от других театров и, по ее мнению, не получит.

"Я попросила правозащитницу Еву Меркачеву, как члена совета при президенте по правам человека, чтобы она спросила департамент культуры, насколько это их идея? Попросил ли это директор? Кто автор этой идеи убрать меня на почти 50-м году служения "Современника", убрать со сцены этого замечательного театра", — сказала Лия Меджидовна.

Ахеджакова на сцене театра "Современник"

"Игра в джин" — последний спектакль, в котором Ахеджакова играла в "Современнике". Осенью 2022 года театр после жалоб организации "Офицеры россии" отменил показ спектакля "Первый хлеб", где также играла актриса.

Лия Ахеджакова служит в театре "Современник" с 1977 года. Актриса открыто поддерживает Украину и осуждает политическое руководство россии.

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