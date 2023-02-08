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"Сиджу та плачу": Лію Ахеджакову звільнили з театру, в якому вона пропрацювала майже 50 років

8 лютого 2023 16:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Лію Ахеджакову звільнили з московського театру через громадянську позицію
Акторка Лія Ахеджакова на сцені московського театру "Современник"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В країні-терористі недотримання кривавої політики кремля дорівнюється чи не держзраді. Особливо це стосується тих росіян, хто не підтримує так звану спецоперацію в Україні та висловлює підтримку нашій країні. Однією з них ще з 2014 року є акторка Лія Ахеджакова.

Зірку кіно та театру внесли в негласний "чорний список" та звільнили з її основного місця роботи, повідомляють росЗМІ. 

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Деталі 

Керівництво московського театру "Современник" вирішило прибрати з репертуару виставу "Гра в джин", у якій 84-річна акторка грала одну з головних ролей.

Ахеджакова, яка народилась в місті Дніпро, розповіла, що їй зателефонував директор театру Юрій Кравець і повідомив: він змушений зняти виставу через "гнівні листи" на її адресу.

"Мене попередив директор, що мене більше в репертуарі не буде на вимогу якихось розгніваних людей, які пишуть йому листи. Департамент культури підтвердив, щоб мене прибрали з репертуару театру. Сиджу та плачу. Я все розумію, знаю, хто це пише, хто це організовує, але зробити нічого не можна", — заявила Ахеджакова.

Секретар директора "Современника" підтвердила, що 13 лютого виставу "Гра в джин" скасовано і її більше "ніколи" не можна буде побачити. На сайті театру повідомляється, що покази вистави "Гра в джин" 13 та 28 лютого, а також 29 березня, не відбудуться.

Лія Ахеджакова зазначила, що не отримувала пропозицій від інших театрів і, на її думку, не отримає.

"Я попросила правозахисницю Єву Меркачеву, як члена ради при президенті з прав людини, щоб вона запитала департамент культури, наскільки це їхня ідея? Чи це попросив директор? Хто автор цієї ідеї прибрати мене на майже 50-му році служіння "Современника", прибрати зі сцени цього чудового театру", — сказала Лія Меджидівна.

Ахеджакова на сцені театру "Современник"

"Гра в джин" — остання вистава, в якій Ахеджакова грала у "Современнике". Восени 2022 року театр після скарг організації "Офіцери росії" скасував показ вистави "Перший хліб", де також грала акторка. 

Лія Ахеджакова служить у театрі "Современник" з 1977 року. Акторка відкрито підтримує Україну та засуджує політичне керівництво росії. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що соліста гурту Little Big Іллю Прусікіна визнали іноагентом у рф. Також ми розповідали, що путініст Оскар Кучера зганьбився на інтерв'ю "іноагента" Юрія Дудя.

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