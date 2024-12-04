Сын Олега Газманова отрекся от отца-путиниста

Сын путиниста Газманова отрекся от скандального отца
Приемный скандального российского певца Олега Газманова отрекся от отца-путиниста. Предприниматель Филипп Газманов решил взять девичью фамилию своей матери Ирины.
Новость об этом появилась в пропагандистских СМИ.
Сын Газманова не хочет иметь с ним ничего общего
После того, как на путиниста наложили санкции, его приемный сын решил окончательно разорвать все связи между ними. Отныне Филипп носит фамилию Муравьев, которая раньше была у его матери.
О таких изменениях высказался брат предпринимателя, певец Родион Газманов, который, как и отец, поддерживает кровопролитную войну в Украине.
"Когда вы спрашиваете о том, что кто-то сделал, не у того, кто это сделал, — это неинтересно. То есть это может быть интересно только обывателю, но при этом абсолютно грязно и пошло. Зачем вы интересуетесь мнением человека, который может не знать о том, почему это произошло? Но даже если я об этом знаю, то не буду с вами делиться. вопрос, а не мне", — сказал он.
Сам Газманов также подтвердил решение сына, однако от реакции и комментариев по этой теме одиозный артист воздержался.
Напомним, недавно известный сербский режиссер заявил, что хочет стать российским гражданином.
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