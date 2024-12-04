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Син путініста Газманова відрікся від скандального батька

4 грудня 2024 18:00
Марія Покровська - Редактор
Син Олега Газманова відрікся від батька-путініста
Олег Газманов. Фото: скриншот
Марія Покровська - Редактор

Названий син скандального російського співака Олега Газманова відрікся від батька-путініста. Підприємець Філіп Газманов вирішив взяти дівоче прізвище своєї матері Ірини.

Новина про це з'явилася у пропагандистських ЗМІ.

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Після того, як на путініста наклали санкції, його названий син вирішив остаточно розірвати усі зв'язки між ними. Відтепер Філіп носить прізвище Муравйов, яке раніше було в його матері.

Філіп Муравйов з мамою
Філіп Муравйов з мамою. Фото: скриншот

Про такі зміни висловився брат підприємця, співак Родіон Газманов, який як і батько підтримує кровопролитну війну в Україні.

"Коли ви запитуєте про те, що хтось зробив, не в того, хто це зробив, — це нецікаво. Тобто, це може бути цікаво тільки обивателю, але при цьому абсолютно брудно і вульгарно. Навіщо ви цікавитеся думкою людини, яка може не знати про те, чому це сталося? Та навіть якщо я про це знаю, то не буду з вами ділитися. Є людина, яка цей вчинок зробила, вам потрібно їй поставити запитання, а не мені", — сказав він.

Сам Газманов також підтвердив рішення сина, однак від реакції та коментарів на цю тему одіозний артист утримався.

Нагадаємо, нещодавно відомий сербський режисер заявив, що хоче стати російським громадянином.

Також ми писали, що артситів-зрадників позбавили державних нагород.

діти співак путіністи зрада російські зірки

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