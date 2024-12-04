Син Олега Газманова відрікся від батька-путініста

Олег Газманов. Фото: скриншот

Названий син скандального російського співака Олега Газманова відрікся від батька-путініста. Підприємець Філіп Газманов вирішив взяти дівоче прізвище своєї матері Ірини.

Новина про це з'явилася у пропагандистських ЗМІ.

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Після того, як на путініста наклали санкції, його названий син вирішив остаточно розірвати усі зв'язки між ними. Відтепер Філіп носить прізвище Муравйов, яке раніше було в його матері.

Філіп Муравйов з мамою. Фото: скриншот

Про такі зміни висловився брат підприємця, співак Родіон Газманов, який як і батько підтримує кровопролитну війну в Україні.

"Коли ви запитуєте про те, що хтось зробив, не в того, хто це зробив, — це нецікаво. Тобто, це може бути цікаво тільки обивателю, але при цьому абсолютно брудно і вульгарно. Навіщо ви цікавитеся думкою людини, яка може не знати про те, чому це сталося? Та навіть якщо я про це знаю, то не буду з вами ділитися. Є людина, яка цей вчинок зробила, вам потрібно їй поставити запитання, а не мені", — сказав він.

Сам Газманов також підтвердив рішення сина, однак від реакції та коментарів на цю тему одіозний артист утримався.

Нагадаємо, нещодавно відомий сербський режисер заявив, що хоче стати російським громадянином.

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