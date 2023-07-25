Сын Сергея Притулы снял креативное видео как будит отца и напомнил о новом сборе

Волонтер Сергей Притула. Фото: Instagram/siriy_ua

Накануне Фонд Сергея Притулы объявил новый сбор для штурмовых спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины. Речь идет о пяти комплексах разведывательных беспилотников EOS C VTOL. Звездный волонтер объявил мегазбор под названием "Виявляємо — Знищуємо" на сумму в 120 миллионов гривен. Чтобы напомнить украинцам о необходимости донатить, Притула показал видео, снятое его маленьким сыном.

Ролик доступен в соцсетях волонтера и общественного деятеля.

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Важный сбор на дроны

В видео сын Притулы показал спальню, в которой еще спал Сергей. Мальчик подошел и сказал, что тому нужно вставать и собирать деньги на беспилотники. Он упомянул о сумме в 10 млн гривен. На что Притула спросил сына, где мама. Выяснилось, что она готовила завтрак. Сергей попросил передать ей, чтобы она задонатила на дроны.

В сообщении под видео Сергей отметил, что минувшая ночь, как и вечер предыдущего дня, были достаточно жаркими. Но осталось еще 12 млн гривен, чтобы закрыть сбор до конца дня.

"Сейчас мы вышли на финишную прямую, чтобы собрать 120 миллионов, которые превратятся в целый рой мощных БПЛА! Я прошу еще раз мобилизоваться всех, кто, возможно откладывал свой донат "на завтра". Завтра уже настало! Мы должны закрыть этот сбор сегодня! На прошлой неделе враг очень старался разрушить наше единство. Сегодня из наших донатов мы скрутим ему фигу размером с горящий Кремль", — написал Притула.

Сделать донат можно по активной ссылке Фонда.

Напомним, ранее мы писали, что Сергей Притула продал карту Буданова с разделенной Россией за 14 млн гривен. Также мы рассказывали, что Притула подверг резкой критике городских голов за "барабанные" тендеры во время войны.