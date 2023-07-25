Син Сергія Притули зняв креативне відео як будить батька та нагадав про новий збір
Напередодні Фонд Сергія Притули оголосив новий збір для штурмових спецпідрозділів Головного управління розвідки Міноборони України. Йдеться про п'ять комплексів розвідувальних безпілотників EOS C VTOL. Зірковий волонтер оголосив мегазбір під назвою "Виявляємо — Знищуємо" на суму в 120 мільйонів гривень. Аби нагадати українцям про необхідність донатити, Притула показав відео, яке зняв його маленький син.
Ролик доступний у соцмережах волонтера та громадського діяча.
Важливий збір на дрони
У відео син Притули показав спальню, в якій ще спав Сергій. Хлопчик підійшов та сказав, що тому треба вставати і збирати гроші на безпілотники. Він згадав про суму в 10 млн гривень. На що Притула запитав в сина, де мама. З’ясувалось, що вона готувала сніданок. Сергій попросив передати їй, щоб вона задонатила на дрони.
У дописі під відео Сергій зауважив, що минула ніч, як і вечір попереднього дня, були досить спекотними. Але залишилося ще 12 млн гривень, аби закрити збір до кінця дня.
"Зараз ми вийшли на фінішну пряму, щоб зібрати 120 мільйонів, які перетворяться у цілий рій потужних БПЛА! Я прошу ще раз мобілізуватись усіх, хто, можливо відкладав свій донат "на завтра". Завтра вже настало! Ми маємо закрити цей збір сьогодні! Минулого тижня ворог дуже старався зруйнувати нашу єдність. Сьогодні з наших донатів ми скрутимо йому дулю розміром з палаючий Кремль", — написав Притула.
Зробити донат можна за активним посиланням Фонду.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Сергій Притула продав карту Буданова з розділеною Росією за 14 млн гривень. Також ми розповідали, що Притула різко розкритикував міських голів за "барабанні" тендери під час війни.