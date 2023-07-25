Син Сергія Притули зняв креативне відео як будить батька та нагадав про новий збір

Волонтер Сергій Притула. Фото: Instagram/siriy_ua

Напередодні Фонд Сергія Притули оголосив новий збір для штурмових спецпідрозділів Головного управління розвідки Міноборони України. Йдеться про п'ять комплексів розвідувальних безпілотників EOS C VTOL. Зірковий волонтер оголосив мегазбір під назвою "Виявляємо — Знищуємо" на суму в 120 мільйонів гривень. Аби нагадати українцям про необхідність донатити, Притула показав відео, яке зняв його маленький син.

Ролик доступний у соцмережах волонтера та громадського діяча.

Читайте також:

Важливий збір на дрони

У відео син Притули показав спальню, в якій ще спав Сергій. Хлопчик підійшов та сказав, що тому треба вставати і збирати гроші на безпілотники. Він згадав про суму в 10 млн гривень. На що Притула запитав в сина, де мама. З’ясувалось, що вона готувала сніданок. Сергій попросив передати їй, щоб вона задонатила на дрони.

У дописі під відео Сергій зауважив, що минула ніч, як і вечір попереднього дня, були досить спекотними. Але залишилося ще 12 млн гривень, аби закрити збір до кінця дня.

"Зараз ми вийшли на фінішну пряму, щоб зібрати 120 мільйонів, які перетворяться у цілий рій потужних БПЛА! Я прошу ще раз мобілізуватись усіх, хто, можливо відкладав свій донат "на завтра". Завтра вже настало! Ми маємо закрити цей збір сьогодні! Минулого тижня ворог дуже старався зруйнувати нашу єдність. Сьогодні з наших донатів ми скрутимо йому дулю розміром з палаючий Кремль", — написав Притула.

Зробити донат можна за активним посиланням Фонду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сергій Притула продав карту Буданова з розділеною Росією за 14 млн гривень. Також ми розповідали, що Притула різко розкритикував міських голів за "барабанні" тендери під час війни.