Сын Таисии Повалий хочет вернуть конфискованное имущество

Певица Таисия Повалий с сыном Денисом. Фото: Instagram/den_povaliy

Этой осенью Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взыскал в собственность государства земельные участки, авто и право на исполнение девяти песен предательницы Таисии Повалий. Единственный сын певицы, получившей российское гражданство, хочет сохранить имущество в суде. Впрочем, у него проблемы.

Об этом он рассказал в своих соцсетях.

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Сын Таисии Повалий хочет вернуть имущество

Денис Повалий живет с супругой в Испании. Впрочем, имущество предательницы в Украине оформлено на него, а также мать Таисии Повалий, Нину Даниловну Гирявец. В четверг, 12 декабря, в Киеве должен был состояться разбор апелляции по конфискации имущества семьи одиозной певицы.

"Адвокат, который по дружбе помогал мне ее (апелляцию. — Ред.) составлять оказался не готов рисковать репутацией и представлять интересы подсанкционного лица. Хотя, по его словам, "он не из пугливых". Шансы на победу оценил в 3%", — заявил Повалий.

По словам сына певицы, он с семьей уже потратил более тысячи евро на услуги ВАКС, чтобы подать апелляцию.

"Но на кону all in (в переводе с английского языка "все". — Ред.) и поэтому я готов продать редкие рояль и бильярдный стол для того, чтобы расплатиться за услуги "питбуля", который готов побадаться с системой за "пособников нацистов и коллаборантов", — заявил Денис Повалий.

Он призвал адвокатов вступиться за его семью. А конфискацию назвал показательной политической расправой над его матерью.

Публикация Дениса Повалия. Скриншот: Instagram/den_povaliy

Напомним, ранее мы писали, что предательниц Ани Лорак и Таисию Повалий лишат государственных наград. Также мы рассказывали, что Таисия Повалий украла платье у дизайнера Андре Тана.