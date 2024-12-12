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Син Таїсії Повалій терміново шукає адвоката, аби врятувати майно

12 грудня 2024 20:18
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Син Таїсії Повалій хоче повернути конфісковане майно
Співачка Таїсія Повалій з сином Денисом. Фото: Instagram/den_povaliy
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Цієї осені Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнув у власність держави земельні ділянки, авто та право на виконання дев'яти пісень зрадниці Таїсії Повалій. Єдиний син співачки, яка отримала російське громадянство, хоче зберегти майно в суді. Втім, в нього є проблеми. 

Про це він розповів у своїх соцмережах.

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Син Таїсії Повалій хоче повернути майно

Денис Повалій живе з дружиною в Іспанії. Втім майно зрадниці в Україні оформлено на нього, а також матір Таїсії Повалій, Ніну Данилівну Гирявець. В четвер, 12 грудня, в Києві мав відбутися розбір апеляції щодо конфіскації майна родини одіозної співачки.

"Адвокат, який по дружбі допомагав мені її (апеляцію. — Ред.) складати, виявився не готовий ризикувати репутацією і представляти інтереси підсанкційної особи. Хоча, за її словами, "він не з полохливих". Шанси на перемогу оцінив у 3%", — заявив Повалій. 

За словами сина співачки, він з родиною вже витратив понад однієї тисячі євро на послуги ВАКС, щоб подати апеляцію.

"Але на кону all in (в перекладі з англійської мови "все". — Ред.), і тому я готовий продати рідкісні рояль і більярдний стіл для того, щоб розплатитися за послуги "пітбуля", який готовий пободатися із системою за "пособників нацистів та колаборантів", — заявив Денис Повалій. 

Він закликав адвокатів заступитися за його родину. А конфіскацію назвав показовою політичною розправою над його матір’ю. 

Денис Повалій
Публікація Дениса Повалій. Скриншот: Instagram/den_povaliy

Нагадаємо, раніше ми писали, що зрадниць Ані Лорак та Таїсію Повалій позбавлять державних нагород. Також ми розповідали, що Таїсія Повалій вкрала сукню в дизайнера Андре Тана.

суд Таїсія Повалій ВАКС конфіскація майно російські зірки

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