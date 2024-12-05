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Скандал вокруг лица Донателлы Версаче — фотошоп или пластика

5 декабря 2024 07:00
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Донателлу Версаче заподозрили в пластике лица — видео
Главный дизайнер дома моды Versace Донателла Версаче. Фото: instagram/donatella_versace
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Популярный модельер Донателла Версаче появилась на благотворительной гала-премьере мюзикла Элтона Джона "Дьявол носит Prada" в Лондоне в минувшие выходные. Изменения в имидже и внешности удивили поклонников главы дома моды. Ходят слухи о пластических операциях и чудо-препаратах.

Фотография звезда выложила в Instagram.

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На мюзикл Донателла Версаче пришла со своими друзьями. Такими как Ванесса Уильямс и Анна Винтур. На общих снимках модельер выглядела слишком молодо. Это шокировало ее поклонников. 

Сеть разразилась сравнениями с фильмом "Субстанция", где главная героиня возвращается в более молодую версию себя, однако это заканчивается ужасом.

  • Кто это? Где Донателла?
  • У Донателлы новое лицо...
  • Люди, кто-то должен узнать, кто этот врач в Голливуде, который делает такие чудеса!
Донателла Версаче
Изменения на лице Донателлы Версаче. Фото: Page Six

Пользователи интернета предполагают, что модельер сделала пластические операции, а фотографы настаивают на версии о "магии удачного ракурса и фотошопа". Однако сама Донателла никогда не признавалась, что обращалась к хирургии. Впрочем, многие специалисты утверждали, что в течение многих лет она осуществляла инъекции ботокса, подтяжку лица и филеры для губ.

ㅎㅎ

Un nouveau médecin ou dieu à hollywood ??? Donnez moi le nom du docteur qui fait the lord's work et vite #fyp #pourtoii #celebs #donatellaversace #thesubstance

♬ The Substance - Raffertie

В интервью 2010 года изданию Independent Версаче заявила, что не верит в "естественный" внешний вид женщины:

"Я даже не знаю, какой у меня натуральный цвет. Натуральный? Что такое натуральный? Что это такое? Для меня натуральность имеет отношение к овощам", — говорила она.

Напомним, как менялось лицо в течение жизни Донателлы Версаче. Также мы рассказывали о феномене и съемках фильма "Субстанция".

США скандал мода пластическая хирургия Донателла Версаче

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