Донателлу Версаче запідозрили в пластиці обличчя — відео

Головна дизайнерка будинку моди Versace Донателла Версаче. Фото: instagram/donatella_versace

Популярна модельєрка Донателла Версаче з'явилася на благодійній гала-прем'єрі мюзиклу Елтона Джона "Диявол носить Prada" в Лондоні минулими вихідними. Зміни в іміджі та зовнішності здивували прихильників голови будинку моди. Мережею ширяться чутки про пластичні операції та чудо-препарати.

Світлини зірка виклала в Instagram.

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На мюзикл Донателла Версаче прийшла зі своїми друзями. Такими як Ванесса Вільямс та Анна Вінтур. На спільних знімках модельєрка мала занадто молодий вигляд. Це шокувало її прихильників.

Мережа вибухнула порівняннями з фільмом "Субстанція", де головна героїня повертається у молодшу версію себе, однак це закінчується жахіттям.

Хто це? Де Донателла?

У Донателли нове обличчя...

Люди, хтось має дізнатися, хто цей лікар в Голлівуді, який робить такі дива!

Зміни на обличчі Донателли Версаче. Фото: Page Six

Користувачі інтернету припускають, що модельєрка зробила пластичні операції, а фотографи наполягають на версії про "магію вдалого ракурсу та фотошоп". Однак сама Донателла ніколи не зізнавалась, що зверталась до хірургії. Втім, чимало спеціалістів стверджували, що протягом багатьох років вона робила ін'єкції ботоксу, підтяжку обличчя і філери для губ.

В інтерв'ю 2010 року виданню Іndependent Версаче заявила, що не вірить у "природний" зовнішній вигляд жінки:

"Я навіть не знаю, який у мене натуральний колір. Натуральний? Що таке натуральний? Що це таке? Для мене натуральність має відношення до овочів", — казала вона.

Нагадаємо, як змінювалось обличчя протягом життя Донателли Версаче. Також ми розповідали про феномен та зйомки фільму "Субстанція".