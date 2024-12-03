Марго Робби дала пощечину Леонардо Ди Каприо

Актеры Марго Робби и Леонардо Ди Каприо. Фото: Paramount Pictures

Актриса Марго Робби удивила съемочную команду во время прослушиваний на роль в фильме "Волк из Уолл-стрит". Звезда вспомнила скандальные подробности спустя 10 лет после съемок.

Об этом она рассказала в подкасте Talking Pictures.

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Марго Робби призналась, что дала оплеуху Леонардо Ди Каприо во время прослушивания вместо того, чтобы поцеловать его. Такой смелый шаг мог привести к ее аресту.

К счастью, как говорит Робби, Ди Каприо и режиссер фильма Мартин Скорсезе были в восторге от ее игры, и она ушла с прослушивания не только с новой ролью, но и без наручников.

Робби рассказала, что в определенный момент после того, как они импровизировали, Ди Каприо вернулся к сценарию, и последней строчкой было "подойди сюда и поцелуй меня".

"У меня в голове мелькнула мысль, что я могла бы поцеловать Леонардо Ди Каприо прямо сейчас. Это было бы круто. Не могу дождаться, чтобы рассказать об этом всем своим друзьям. А потом я подумала: "Нет". Я просто ударила его по лицу", — призналась актриса.

По словам Робби, после этого инцидента наступила мертвая тишина, которая длилась "целую вечность", пока Скорсезе и Ди Каприо не расхохотались и не поддержали ее. Марго очень переживала из-за того, что вместо роли ее отправят в тюрьму.

Робби сыграла жену Ди Каприо в фильме "Волк с Уолл-стрит" 2013 года. Ее роль стала большим прорывом. Лента получила пять номинаций на "Оскар".

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