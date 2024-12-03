Марго Роббі дала ляпаса Леонардо Ді Капріо

Актори Марго Роббі та Леонардо Ді Капріо. Фото: Paramount Pictures

Акторка Марго Роббі здивувала знімальну команду під час прослуховувань на роль у фільмі "Вовк із Волл-стріт". Зірка пригадала скандальні подробиці через 10 років після зйомок.

Про це вона розповіла в подкасті Talking Pictures.

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Марго Роббі зізналась, що дала ляпаса Леонардо Ді Капріо під час прослуховування замість того, щоб поцілувати його. Такий сміливий крок міг призвести до її арешту.

На щастя, як каже Роббі, Ді Капріо та режисер фільму Мартін Скорсезе були в захваті від її гри, і вона пішла з прослуховування не лише з новою роллю, але й без кайданів.

Роббі розповіла, що в певний момент після того, як вони імпровізували, Ді Капріо повернувся до сценарію, і останнім рядком було "підійди сюди і поцілуй мене".

"У мене в голові промайнула думка, що я могла би поцілувати Леонардо Ді Капріо прямо зараз. Це було б круто. Не можу дочекатися, щоб розповісти про це всім своїм друзям. А потім я подумав: "Ні". Я просто вдарила його по обличчю", — зізналась акторка.

За словами Роббі, після цього інциденту настала мертва тиша, яка тривала "цілу вічність", поки Скорсезе і Ді Капріо не розреготалися і не підтримали її. Марго дуже переживала через те, що замість ролі, її відправлять до в'язниці.

Роббі зіграла дружину Ді Капріо у фільмі "Вовк з Волл-стріт" 2013 року. Її роль стала великим проривом. Стрічка отримала п'ять номінацій на "Оскар".

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