Заминирование Госкино и уголовное дело — как выбирают гендиректора Довженко-Центра

Против бывшей и.о. генерального директора ГП "Национальный центр Александра Довженко" Елены Гончарук возбудили уголовное дело

В конце прошлого года Госкино отстранило от исполнения обязанностей и.о. генерального директора ГП "Национальный центр Александра Довженко" Елену Гончарук. За сутки до проведения конкурса, который проходит в пятницу, 3 февраля, стало известно, что против Гончарук возбуждено уголовное дело. А здание Госкино заминировано.

Об этом сообщает Суспільне и сама Елена в своем Facebook.

Подробности

Согласно реестру, опубликованному РБК , основанием для возбуждения дела стали материалы и Акты проверок деятельности центра, которыми установлены нарушения законодательства в части публичных закупок, распоряжение государственными средствами и управление государственным имуществом.

Фото: портал РБК

"Грязная бомба" как раз перед вторым конкурсным заседанием, на котором уже представляют программы и проходит отбор руководителя Довженко-Центра. Заседание сегодня, 3 февраля, в 12:59. Сведения о заявлении Госкино были внесены вчера, 2 февраля, около 19:00, а на РБК "новость" была уже в 21:12. Гарантированная главой Госкино прозрачность конкурса в действии. Содержание и этичность публикации не комментирую, потому что издание уже самое провело "следствие" и во всем "разобралось". Над "обвинениями" будут работать юристы. Реакция будет", — заявила Гончарук.

Елена Гончарук

Журналисты Суспільного сообщают, что стало известно о заминировании здания Госкино. По адресу уже приехала полиция. Правоохранители перекрыли лентой вход, никого не пускают.

Фото: Ирина Подоляк, Общественное

Кандидаты должны представить программы развития, а члены конкурсной комиссии изберут лучшего претендента на роль руководителя Центра. В списке, обнародованном Госкино, указаны фамилии пяти человек: Виктория Водка, Елена Гончарук, Кирилл Жаровский, Алексей Пантелеев и Сергей Слепак.

В чем причина скандала

7 августа 2022 года стало известно, что Государственное агентство Украины по вопросам кино издало приказ о реорганизации "Довженко-Центра". В самом Центре это считается фактической ликвидацией. 28 октября "Довженко-Центр" сообщил, что обратился в суд против Госкино с требованием признать незаконным и упразднить указ о "реорганизации" учреждения.

8 ноября представители "Довженко-Центра" и СМИ встретились с назначенной Госкино и.о. генерального директора Юлией Каждан и заместителем председателя Госкино Максимом Александровым на лестнице в заведение. Внутри сотрудники Центра их не отпустили.

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что реорганизацию "Довженко-Центра" таким образом, как это происходит сейчас, решили прекратить.

Напомним, ранее мы писали о требованиях кандидатов на должность руководителя "Довженко-Центра". Также мы писали, что назначенная осенью глава "Довженко-Центра" Юлия Каждан уволилась: она заявила о "буллинге и угрозах".