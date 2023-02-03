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Скандальний конкурс на посаду гендиректора "Довженко-Центру": замінування та кримінальна справа

3 лютого 2023 13:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Замінування Держкіно та кримінальна справа — як обирають гендиректора Довженко-Центру
Проти колишньої в.о. генерального директора ДП "Національний центр Олександра Довженка" Олени Гончарук порушили кримінальну справу
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Наприкінці минулого року Держкіно відсторонило від виконання обов'язків в.о. генерального директора ДП "Національний центр Олександра Довженка" Олену Гончарук. За добу до проведення конкурсу, який проходить в п’ятницю, 3 лютого, стало відомо, що проти Гончарук відкрили кримінальне провадження. А будівля Держкіно замінована.

Про це повідомляє Суспільне та сама Олена у своєму Facebook.

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Деталі

Згідно з реєстром, яке опублікувало РБК, підставою для відкриття справи стали матеріали та Акти перевірок діяльності центру, якими встановлено порушення законодавства в частині публічних закупівель, розпоряджання державними коштами та управління державним майном.

Фото: портал РБК

"Брудна бомба" якраз перед другим конкурсним засіданням, на якому вже представляють програми і відбувається відбір керівника Довженко-Центру. Засідання сьогодні, 3 лютого, о 12:59. Відомості про заяву Держкіно було внесено вчора, 2 лютого, близько 19:00, а на РБК "новина" була вже о 21:12. Гарантована головою Держкіно прозорість конкурсу в дії. Зміст і етичність публікації не коментую, бо видання вже саме провело "слідство" і в усьому "розібралося". Над "звинуваченнями" працюватимуть юристи. Реакція буде", — заявила Гончарук.

Олена Гончарук

Журналісти Суспільного повідомляють, що стало відомо про замінування будівлі Держкіно. За адресою приїхала вже поліція. Правоохоронці перекрили стрічкою вхід, нікого не пускають.

Фото: Ірина Подоляк, Суспільне

Кандидати мають представити програми розвитку, а члени конкурсної комісії оберуть найкращого або найкращу претендентку на роль керівника Центру. У списку, оприлюдненому Держкіно, вказані прізвища п'яти осіб: Вікторія Водка, Олена Гончарук, Кирило Жаровський, Олексій Пантелєєв та Сергій Слєпак.

В чому причина скандалу

7 серпня 2022 року цього року стало відомо, що Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію "Довженко-Центру". У самому Центрі це вважають фактичною ліквідацією. 28 жовтня "Довженко-Центр" повідомив, що звернувся до суду проти Держкіно з вимогою визнати незаконним та скасувати указ про "реорганізацію" установи.

8 листопада представники "Довженко-Центру" та ЗМІ зустрілись із призначеною Держкіно в.о. генеральної директорки Юлією Каждан та заступником голови Держкіно Максимом Александровим на сходах до закладу. Усередину співробітники Центру їх не пустили.

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що реорганізацію "Довженко-Центру" в такий спосіб, у який це відбувається зараз, вирішили припинити.

Нагадаємо, раніше ми писали про вимоги кандидатів на посаду керівника "Довженко-Центру". Також ми писали, що призначена восени очільниця "Довженко-Центру" Юлія Каждан звільнилась: вона заявила про "буллінг і погрози".

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