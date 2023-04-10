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Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

10 апреля 2023 15:00
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Изменял Насте Каменских – Слава Демин раскрыл сущность Потапа
Украинский ведущий рассказал о скандале из прошлого Потапа.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский ведущий Слава Демин высказался о скандальном признании блогерши и певицы Gip C. Популярный ведущий прокомментировал заявление артистки, которая рассказала, что украинский рэпер и актер, ее бывший продюсер Потап в свое время добивался ее.

Об этом Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

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Недавно бывшая подопечная украинского продюсера, рэпера, актера и заслуженного артиста Украины Потапа, певица Gip C призналась, что Потап заставлял ее прибегнуть к интиму, чтобы построить успешную карьеру в шоу-бизнесе.

Что совмещает Потапа и певицу Gip C

Кроме того, певица утверждала, что она уже не первая "жертва" украинского артиста. По ее словам, он много раз изменял своей жене, украинской певице Насте Каменской.

Это решил прокомментировать украинский ведущий Слава Демин, заявивший, что таким образом Gip C якобы решила "хайпануть". Более того, ведущий утверждает, что он лично извинится перед певицей, если она покажет ему какие-то доказательства того, что Потап это делал.

Как Потап склонял певицу Gip C к интиму

Также Слава Демин рассказал, что его удивляет реакция украинского рэпера, не желающего комментировать эту ситуацию. По словам украинского ведущего, Потапа не видно на публике, потому что ему есть, что скрывать, или он якобы начал делать на этом пиар.

"Меня удивляет, почему Потап не появляется в публичном пространстве и не отвечает на вопросы. Здесь два варианта: или артисту есть что скрывать, или это пиар-игра, чтобы максимально подогреть интерес к собственной персоне, а затем выпустить песню", – считает Слава Демин.

Напомним, мы писали, что украинский актер Руслан Ханумак недовольно высказался в адрес ведущего Славы Демина.

Ранее мы рассказывали, что ведущий "Квартала 95" Юрий Великий показал смешную пародию на белорусского президента александра лукашенко.

Также мы сообщали, что украинский ведущий Евгений Синельников сыграл свадьбу в Буче.

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