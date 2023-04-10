Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Схиляв до інтиму в обмін на кар'єру: Потап зраджував Насті Каменських з молодою красунею? arrow

Схиляв до інтиму в обмін на кар'єру: Потап зраджував Насті Каменських з молодою красунею?

10 квітня 2023 15:00
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Зраджував Насті Каменських – Слава Дьомін розкрив сутність Потапа
Український ведучий розповів про скандал з минулого Потапа.
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український ведучий Слава Дьомін висловився про скандальне зізнання блогерки та співачки Gip C. Популярний ведучий прокоментував заяву артистки, яка розповіла, що український репер та актор, її колишній продюсер Потап свого часу домагався її.

Про це Слава Дьомін розповів на своєму каналі у YouTube.

Читайте також:

Нещодавно колишня підопічна українського продюсера, репера, актора та заслуженого артиста України Потапа, співачка Gip C зізналася, що Потап змушував її вдатися до інтиму, щоб побудувати успішну кар’єру в шоу-бізнесі.

Що поєднує Потапа та співачку Gip C

Крім того, співачка стверджувала, що вона – вже не перша "жертва" українського артиста. За її словами, він багато разів зраджував своїй дружині, українській співачці Насті Каменських.

Це вирішив прокоментувати український ведучий Слава Дьомін, який заявив, що таким чином Gip C нібито вирішила "хайпанути". Більш того, ведучий стверджує, що він особисто попросить вибачення у співачки, якщо вона покаже йому якісь докази того, що Потап це робив.

Як Потап схиляв співачку Gip C до інтиму

Також Слава Дьомін розказав, що його дивує реакція українського репера, який не хоче коментувати цю ситуацію. За словами українського ведучого, Потапа не видно на публіці, тому що йому є, що приховувати, або він нібито почав робити на цьому піар.

"Мене дивує, чому Потап не з’являється в публічному просторі і не відповідає на запитання. Тут два варіанти: або артисту є що приховувати, або це піар-гра, щоб максимально підігріти інтерес до власної персони, а потім випустити пісню", – вважає Слава Дьомін.

Нагадаємо, ми писали, що український актор Руслан Ханумак незадоволено висловився на адресу ведучого Слави Дьоміна.

Раніше ми розповідали, що ведучий "Кварталу 95" Юрій Великий показав смішну пародію на білоруського президента александра лукашенка.

Також ми повідомляли, що український ведучий Євген Синельников зіграв весілля у Бучі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB