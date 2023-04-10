Зраджував Насті Каменських – Слава Дьомін розкрив сутність Потапа

Український ведучий розповів про скандал з минулого Потапа.

Відомий український ведучий Слава Дьомін висловився про скандальне зізнання блогерки та співачки Gip C. Популярний ведучий прокоментував заяву артистки, яка розповіла, що український репер та актор, її колишній продюсер Потап свого часу домагався її.

Про це Слава Дьомін розповів на своєму каналі у YouTube.

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Нещодавно колишня підопічна українського продюсера, репера, актора та заслуженого артиста України Потапа, співачка Gip C зізналася, що Потап змушував її вдатися до інтиму, щоб побудувати успішну кар’єру в шоу-бізнесі.

Крім того, співачка стверджувала, що вона – вже не перша "жертва" українського артиста. За її словами, він багато разів зраджував своїй дружині, українській співачці Насті Каменських.

Це вирішив прокоментувати український ведучий Слава Дьомін, який заявив, що таким чином Gip C нібито вирішила "хайпанути". Більш того, ведучий стверджує, що він особисто попросить вибачення у співачки, якщо вона покаже йому якісь докази того, що Потап це робив.

Також Слава Дьомін розказав, що його дивує реакція українського репера, який не хоче коментувати цю ситуацію. За словами українського ведучого, Потапа не видно на публіці, тому що йому є, що приховувати, або він нібито почав робити на цьому піар.

"Мене дивує, чому Потап не з’являється в публічному просторі і не відповідає на запитання. Тут два варіанти: або артисту є що приховувати, або це піар-гра, щоб максимально підігріти інтерес до власної персони, а потім випустити пісню", – вважає Слава Дьомін.

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