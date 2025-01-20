Мелания Трамп очаровала образом на инаугурации в США — фото

Спрятала глаза — Мелания Трамп удивила инаугурационным образом
Жена нового американского президента США Мелания Трамп появилась на его инаугурации в достаточно сдержанном, но в то же время элегантном образе. Главным акцентом стала шляпа от отечественного бренда.
Редакция Новини.LIVE рассказывает.
Выход Мелании Трамп на инаугурации
Для события жена Дональда Трампа выбрала темно-синее двубортное пальто от Adam Lippes и шляпку с белым акцентом от Eric Javits. Оба бренда американские.
Первая леди выбрала именно отечественных деятелей моды, чтобы подчеркнуть их с мужем ориентированность на США. По той же причине приглашенные звезды на инаугурацию — иконы американской музыки.
Дизайнер Adam Lippes создал для Мелании Трамп темно-синее шерстяное платье-пальто, соответствующую юбку-карандаш и шелковую креповую блузку цвета слоновой кости, которые были сшиты вручную в Нью-Йорке. Свой образ первая леди США дополнила черными кожаными перчатками и темно-синими замшевыми туфлями. Одежда Мелании идеально сочеталась с темно-синим пальто Дональда Трампа.
Напомним, как прошла инаугурация нового президента США Дональда Байдена. Также мы показывали эксклюзивный репортаж из Вашингтона.
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