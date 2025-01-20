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Сховала очі — Меланія Трамп здивувала інавгураційним образом

20 січня 2025 21:42
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор
Меланія Трамп зачарувала образом на інавгурації в США — фото
Дональд і Меланія Трамп. Фото: instagram/ellefr
Каріна Шовенко - Редактор
Каріна Шовенко
Редактор

Дружина нового американського президента США Меланія Трамп з'явилась на його інавгурації в досить стриманому, але водночас елегантному образі. Головним акцентом став капелюх від вітчизняного бренду.

Редакція Новини.LIVE розповідає. 

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Для події дружина Дональда Трампа обрала темно-синє двобортне пальто від Adam Lippes та капелюшок з білим акцентом від Eric Javits. Обидва бренди американські. 

Меланія Трамп
Меланія Трамп. Фото: instagram/ellefr

Перша леді обрала саме вітчизняних митців моди, щоб підкреслити їхню з чоловіком орієнтованість на США. З тієї ж причини запрошені зірки на інавгурацію — ікони американської музики. 

Меланія Трамп, США, Дональд Трамп
Меланія Трамп на інавгурації. Фото: instagram/ellefr

Дизайнер Adam Lippes створив для Меланії Трамп темно-синю вовняну сукню-пальто, відповідну спідницю-олівець і шовкову крепову блузку кольору слонової кістки, які були зшиті вручну у Нью-Йорку. Свій образ перша леді США доповнила чорними шкіряними рукавичками й темно-синіми замшевими туфлями. Одяг Меланії ідеально поєднувався з темно-синім пальто Дональда Трампа.

Нагадаємо, як минула інавгурація нового президента США Дональда Байдена. Також ми показували ексклюзивний репортаж з Вашингтона.

США Дональд Трамп мода Меланія Трамп інавгурація

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