Кристина Агилера снялась без белья — фото

Американская певица Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina/

Певица Кристина Агилера взбудоражила воображение поклонников новыми соблазнительными кадрами. Звезда показалась без белья в свой день рождения.

Новые фото знаменитость опубликовала в Instagram.

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На опубликованных кадрах звезда не оставила места для фантазии, позируя перед камерой только в коротких кожаных шортах и на каблуках. Исполнительница прикрыла полностью обнаженную грудь правой рукой. Агилера дополнила объемную укладку с локонами кожаным кепи.

"Костюм на день рождения #44", — подписала фото она.

Многие поклонники восхищаются тем, как выглядит исполнительница в 44 года. Пользователи соцсетей сделали ей много комплиментов.

"Стареет только в документах, но моложе с виду".

"О, милая, сказочно! С днем рождения королева".

"44 года красоты и отличного вкуса".

Напомним, ранее певица стала лицом одной из сетей спортклубов. А также звезда похвасталась стройными изгибами в облегающем платье.