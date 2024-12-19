Кристина Агилера снялась без белья — фото

Похудевшая Агилера в свой день рождения показалась без белья
Певица Кристина Агилера взбудоражила воображение поклонников новыми соблазнительными кадрами. Звезда показалась без белья в свой день рождения.
Новые фото знаменитость опубликовала в Instagram.
Кристина Агилера обнажилась для новых фото
На опубликованных кадрах звезда не оставила места для фантазии, позируя перед камерой только в коротких кожаных шортах и на каблуках. Исполнительница прикрыла полностью обнаженную грудь правой рукой. Агилера дополнила объемную укладку с локонами кожаным кепи.
"Костюм на день рождения #44", — подписала фото она.
Многие поклонники восхищаются тем, как выглядит исполнительница в 44 года. Пользователи соцсетей сделали ей много комплиментов.
"Стареет только в документах, но моложе с виду".
"О, милая, сказочно! С днем рождения королева".
"44 года красоты и отличного вкуса".
Напомним, ранее певица стала лицом одной из сетей спортклубов. А также звезда похвасталась стройными изгибами в облегающем платье.
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