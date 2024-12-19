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Схудла Агілера у свій день народження показалася без спіднього

19 грудня 2024 10:55
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Крістіна Агілера знялася без білизни — фото
Американська співачка Крістіна Агілера. Фото: instagram.com/xtina/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Співачка Крістіна Агілера розбурхала уяву шанувальників новими спокусливими кадрами. Зірка показалася без білизни у свій день народження.

Нові фото знаменитість опублікувала в Instagram

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На опублікованих кадрах зірка не залишила місця для фантазії, позуючи перед камерою лише у коротких шкіряних шортах та на підборах. Виконавиця прикрила повністю оголені груди правою рукою. Агілера доповнила об'ємну укладку з локонами шкіряним кепі.

"Костюм на день народження #44", — підписала фото вона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Christina Aguilera (@xtina)

Багато шанувальників захоплюються тим, як виглядає виконавиця у 44 роки. Користувачі соцмереж зробили їй багато компліментів.

"Старішає лише в документах, але молодшає на вигляд".

"О, люба, казково! З днем народження королева".

"44 роки краси та відмінного смаку".

Нагадаємо, раніше співачка стала обличчям однієї з мереж спортклубів. А також зірка похизувалася стрункими вигинами у обтислій сукні.

День народження соцмережі Крістіна Агілера українські зірки відверті фото

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