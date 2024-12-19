Крістіна Агілера знялася без білизни — фото

Схудла Агілера у свій день народження показалася без спіднього
Співачка Крістіна Агілера розбурхала уяву шанувальників новими спокусливими кадрами. Зірка показалася без білизни у свій день народження.
Нові фото знаменитість опублікувала в Instagram.
Крістіна Агілера оголилася для нових фото
На опублікованих кадрах зірка не залишила місця для фантазії, позуючи перед камерою лише у коротких шкіряних шортах та на підборах. Виконавиця прикрила повністю оголені груди правою рукою. Агілера доповнила об'ємну укладку з локонами шкіряним кепі.
"Костюм на день народження #44", — підписала фото вона.
Багато шанувальників захоплюються тим, як виглядає виконавиця у 44 роки. Користувачі соцмереж зробили їй багато компліментів.
"Старішає лише в документах, але молодшає на вигляд".
"О, люба, казково! З днем народження королева".
"44 роки краси та відмінного смаку".
Нагадаємо, раніше співачка стала обличчям однієї з мереж спортклубів. А також зірка похизувалася стрункими вигинами у обтислій сукні.
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