Сколько тратит Гордон — известная точная сумма.

Блогер и бизнесмен Дмитрий Гордон

С начала полномасштабной войны многие украинских знаменитостей отправили за границу свои семьи. Массированные ракетные обстрелы и борьба с оккупантами не позволяют некоторым из них вернуться на Родину. Особенно тем, у кого маленькие дети и пожилые родители. Блогер Дмитрий Гордон признался, сколько ему и родным нужно в месяц денег для нормальной жизни.

Об этом он рассказал в интервью шоумену Славе Демину.

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По словам Гордона, он никогда не держал много денег наличкой. На всякий случай, у него лежало 20-30 тысяч долларов. Основной доход до начала полномасштабной войны блогеру и бизнесмену приносила недвижимость, которую он сдавал в аренду.

Для понимания, когда Гордон был депутатом Киевского горсовета, он подал декларацию (2017), в которой указал, что ему принадлежит 14 квартир, а также торговая и офисная недвижимость в Киеве. Впрочем, после 24 февраля 2022 года изменилось все.

"Деньги брать, кроме YouTube, неоткуда. Ну и конечно пришлось продавать автомобили... У меня не остается личного ни одного автомобиля. Я продал Maybach свой, на котором меня возил водитель. Я продаю свой джип Mercedes, на котором ездил сам иногда. И у меня не остается ни одного автомобиля", — рассказал Гордон.

Эти деньги идут на содержание семьи, члены которой живут за границей. Речь идет, по словам Дмитрия, о 12-13 людях. Это близкие с его стороны и супруги Алеси Бацман. Вместе с ней у них есть и медиабизнес.

На себя Гордон тратит немного. По его словам, одежда у него есть, на еду он тратит немного, потому что мало ест. Впрочем, скрывать, сколько же у него идет на себя, и семью Дмитрий не стал.

"Если идешь на день рождения, ты можешь подарить подарок меньше чем на одну тысячу долларов? Не можешь. Ну, это было до войны. Иногда деньги дарил. Иногда вещи какие-то красивые, шарф или сумочку. Какие 5 тысяч долларов? Намного больше. На мне семья. Мне не хватит одной тысячи долларов на себя даже сейчас. А дом? Налоги, люди, которые работают со мной. Более 15 тысяч долларов", — признался, сколько тратит в месяц блогер.

Следует отметить, что у Гордона семеро детей: четверо от первого брака (все уже совершеннолетние) и три дочери от нынешней жены Алеси Бацман.

Гордон утверждает, что сейчас он планирует ездить на автомобиле, которое ему дадут друзья. После победы нашей страны Дмитрий планирует взять в кредит новые машины и вернуть себе свое состояние.

Напомним, ранее мы писали, что Дмитрий Гордон раскрыл грязные детали о президенте футбольного клуба "Ингулец" Александре Поворознюке. Также мы рассказывали, что Гордон выпустил свою NFT-коллекцию с собственным изображением. Часть средств с продаж он направил на помощь ВСУ.