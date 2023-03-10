Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Сколько нужно денег Гордону и его семье ежемесячно и что распродает блогер arrow

Сколько нужно денег Гордону и его семье ежемесячно и что распродает блогер

10 марта 2023 18:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Сколько тратит Гордон — известная точная сумма.
Блогер и бизнесмен Дмитрий Гордон
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

С начала полномасштабной войны многие украинских знаменитостей отправили за границу свои семьи. Массированные ракетные обстрелы и борьба с оккупантами не позволяют некоторым из них вернуться на Родину. Особенно тем, у кого маленькие дети и пожилые родители. Блогер Дмитрий Гордон признался, сколько ему и родным нужно в месяц денег для нормальной жизни.

Об этом он рассказал в интервью шоумену Славе Демину.

Читайте также:

Подробности

По словам Гордона, он никогда не держал много денег наличкой. На всякий случай, у него лежало 20-30 тысяч долларов. Основной доход до начала полномасштабной войны блогеру и бизнесмену приносила недвижимость, которую он сдавал в аренду.

Для понимания, когда Гордон был депутатом Киевского горсовета, он подал декларацию (2017), в которой указал, что ему принадлежит 14 квартир, а также торговая и офисная недвижимость в Киеве. Впрочем, после 24 февраля 2022 года изменилось все.

"Деньги брать, кроме YouTube, неоткуда. Ну и конечно пришлось продавать автомобили... У меня не остается личного ни одного автомобиля. Я продал Maybach свой, на котором меня возил водитель. Я продаю свой джип Mercedes, на котором ездил сам иногда. И у меня не остается ни одного автомобиля", — рассказал Гордон.

Эти деньги идут на содержание семьи, члены которой живут за границей. Речь идет, по словам Дмитрия, о 12-13 людях. Это близкие с его стороны и супруги Алеси Бацман. Вместе с ней у них есть и медиабизнес.

На себя Гордон тратит немного. По его словам, одежда у него есть, на еду он тратит немного, потому что мало ест. Впрочем, скрывать, сколько же у него идет на себя, и семью Дмитрий не стал.

"Если идешь на день рождения, ты можешь подарить подарок меньше чем на одну тысячу долларов? Не можешь. Ну, это было до войны. Иногда деньги дарил. Иногда вещи какие-то красивые, шарф или сумочку. Какие 5 тысяч долларов? Намного больше. На мне семья. Мне не хватит одной тысячи долларов на себя даже сейчас. А дом? Налоги, люди, которые работают со мной. Более 15 тысяч долларов", — признался, сколько тратит в месяц блогер.

Следует отметить, что у Гордона семеро детей: четверо от первого брака (все уже совершеннолетние) и три дочери от нынешней жены Алеси Бацман.

Гордон утверждает, что сейчас он планирует ездить на автомобиле, которое ему дадут друзья. После победы нашей страны Дмитрий планирует взять в кредит новые машины и вернуть себе свое состояние.

Напомним, ранее мы писали, что Дмитрий Гордон раскрыл грязные детали о президенте футбольного клуба "Ингулец" Александре Поворознюке. Также мы рассказывали, что Гордон выпустил свою NFT-коллекцию с собственным изображением. Часть средств с продаж он направил на помощь ВСУ.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

19:14Россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые

Новина з фото

19:10 "Шахтер" готовит громкий обмен бразильцев

19:05 Авиация ВСУ атаковала районы сосредоточения и позицию ЗРК оккупантов, — Генштаб

Новина з фото

19:00 Защитники Донбасса получили авто из Одессы

18:57 В Донецкой области гауляйтеры вручают коллаборантам партийные билеты партии "Единая россия"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:41 Франция и Британия договорились о совместной тренировке украинских военных: подробности

Новина з відео

18:38 Капитан ВМС США и Бачо Корчилава обсудят контранступление ВСУ и скандальный законопроект в Грузии

18:35 Гвардия наступления: какие зарплаты обещают добровольцам

Новина з відео

18:30 Уровень экспорта зерна из портов Одесчины за неделю вырос вдвое

Эксклюзив

18:29Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Новина з відео

18:41 Франция и Британия договорились о совместной тренировке украинских военных: подробности

Новина з відео

18:38 Капитан ВМС США и Бачо Корчилава обсудят контранступление ВСУ и скандальный законопроект в Грузии

Новина з відео

18:30 Уровень экспорта зерна из портов Одесчины за неделю вырос вдвое

Эксклюзив

18:29Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Новина з відео

18:10 Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии: детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:30 Маленькая одесситка Александра Паскаль смогла вернуться к жизни после потери ножки

Эксклюзив

17:00Экологическая катастрофа: когда исчезнет Куяльницкий лиман

Новина з відео

16:30 россия вывела в Черное море один ракетоноситель, — Гуменюк

Новина з відео

16:08 Поплавский в своем стиле запремьерил клип об офицерах ВСУ

Эксклюзив

16:07Прощание с "Да Винчи" в Киеве (фоторепортаж)

Эксклюзив

18:29Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Эксклюзив

17:32"Рука помощи": как государство превращает малообеспеченных безработных в бизнесменов

Эксклюзив

17:00Экологическая катастрофа: когда исчезнет Куяльницкий лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

Эксклюзив

07:40Чрезмерное любопытство становится убийственным на войне: история боевого медика

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:23Цены на продукты снова ударят по карману: какие товары подорожают в 2023 году

Новина з фото

22:22 Знаменитости, ставшие крестными родителями своих звездных друзей

Новина з фото

20:45 Пауки, тьма, высота и даже лестница: все о фобиях знаменитостей

Эксклюзив

20:18"Запад признал Украину членом своего клуба", — интервью с польским политологом

Эксклюзив

18:00Экономия на всем, кроме еды и коммунальных, — как сейчас живут одесситы, узнавали Новини.LIVE

Актуальное по теме

None 10 Март 19:14

Россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые

None 10 Март 19:02

"Шахтер" готовит громкий обмен бразильцев

None 10 Март 19:05

Авиация ВСУ атаковала районы сосредоточения и позицию ЗРК оккупантов, — Генштаб

None 10 Март 17:01

Защитники Донбасса получили авто из Одессы

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB