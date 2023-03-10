Скільки витрачає Гордон — відома точна сума

Блогер та бізнесмен Дмитро Гордон

Від початку повномасштабної війни чимало українських знаменитостей відправили за кордон свої родини. Масовані ракетні обстріли та боротьба з окупантами не дають можливості деяким з них повернутися на Батьківщину. Особливо тим, в кого маленькі діти та похилі батьки. Блогер Дмитро Гордон зізнався, скільки йому та рідним потрібно на місяць грошей задля нормального життя.

Про це він розповів в інтерв’ю шоумену Славі Дьоміну.

Деталі

За словами Гордона, він ніколи не тримав багато готівки. На всяк випадок, в нього лежали 20-30 тисяч доларів. Основний дохід до початку повномасштабної війни блогеру та бізнесмену приносила нерухомість, яку він здавав в оренду.

Для розуміння, коли Гордон був депутатом Київської міськради, він подав декларацію (2017 рік), в якій вказав, що йому належить 14 квартир, а також торгова й офісна нерухомість у Києві. Втім, після 24 лютого 2022 року змінилось все.

"Гроші брати, окрім YouTube, нема звідки. Ну і звичайно довелося продавати автомобілі... В мене не залишається особистого жодного автомобіля. Я продав Maybach свій, на якому мене возив водій. Я продаю свій джип Mercedes, на якому їздив сам інколи. І в мене не залишається жодного автомобіля", — розповів Гордон.

Ці гроші йдуть на утримання родини, члени якої живуть за кордоном. Мова йде, за словами Дмитра, про 12-13 людей. Це близькі з його боку та дружини Олесі Бацман. Разом з нею в них є й медіабізнес.

На себе Гордон витрачає небагато. За його словами, одяг в нього є, на їжу він витрачає небагато, тому що мало їсть. Втім, приховувати, скільки в нього йде на себе та родину Дмитро не став.

"Якщо йдеш на день народження, ти можеш подарувати подарунок менше ніж на одну тисячу доларів? Не можеш. Ну, це було до війни. Іноді гроші дарував. Іноді речі якісь гарні, шарф чи сумочку. Які 5 тисяч доларів? Набагато більше. На мені родина. Мені не вистачить однієї тисячі доларів на себе навіть зараз. А будинок? Податки, люди, які працюють зі мною. Понад 15 тисяч доларів", — зізнався, скільки витрачає в місяць блогер.

Слід зазначити, що у Гордона семеро дітей: четверо від першого шлюбу (всі вже повнолітні) та троє доньок від нинішньої дружини Олесі Бацман.

Гордон стверджує, що зараз він планує їздити на автомобілі, яке йому дадуть друзі. Після перемоги нашої країни Дмитрий планує взяти в кредит нові машини та повернути собі свої статки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дмитро Гордон розкрив брудні деталі про президента футбольного клубу "Інгулець" Олександра Поворознюка. Також ми розповідали, що Гордон випустив власну NFT-колекцію з власним зображенням. Частину коштів з продажу він спрямував на допомогу ЗСУ.