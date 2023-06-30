Сергей Притула показал рекордную партию дронов для ВСУ – украинцы осудили за ложь

Украинский телеведущий Сергей Притула во время интервью. Фото: скриншот из YouTube

Известный украинский телеведущий, шоумен и актер, экс-ведущий шоу "Хто зверху?" Сергей Притула показал результаты очередного сбора. Украинский деятель показал, как ему удалось собрать рекордную партию дронов, и нарвался на серьезный хейт со стороны пользователей сети.

Соответствующую публикацию Сергей Притула разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

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Украинский ведущий недавно устроил очередной сбор на дроны для защитников ВСУ. На этот раз он показал рекордную партию дронов, которую удалось приобрести. Также Сергей Притула указал, сколько денег потратилось на эту партию.

"Рекордная партия дронов для Сил обороны заехала — 570 единиц! И долго на фонде не задержалась. Дроны развозятся нашими конвоями по подразделениям согласно ранее оформленным заявкам. Спасибо всем, кто присоединялся донатом! Партия потянула почти на 49 млн грн!!! Такого количества дронов в одном месте я еще не видел, но, надеюсь, с вашей помощью эта картина станет регулярной!" — написал Сергей Притула.

Пользователи сети сразу же начали критиковать украинского телеведущего, постоянно открывающего разные сборы. Люди начали оставлять свои комментарии по поводу того, что Сергей Притула якобы ворует деньги, которые он собирает на разные вооружения для украинской армии.

Чучело) Сколько уже наворовал на волонтерстве?

Клоун, так где спутник за 600 лямов?

Самое грустное то, что с кем бы ни говорил, все покупают дроны сами! Кому они уходят? Кто их получает? Ничего не понятно!!!

Комментарии со страницы Сергея Притулы. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Сергея Притулы. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Сергея Притулы. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский телеведущий Сергей Притула намекнул на то, кто подорвал нефтебазу в Краснодарском крае.

Ранее мы рассказывали, что ведущий Сергей Притула показал рекордную партию бронетехники для украинской армии.

Также мы сообщали, что украинский ведущий Сергей Притула показал фотографию с Машей Ефросининой.